3. Liga: Viktoria Köln gegen VfB Lübeck heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 8. Spieltags der 3. Liga stehen sich heute Viktoria Köln und der VfB Lübeck gegenüber. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Lübeck gegen Halle 2:3, Rostock gegen Köln 5:1 - die beiden Teams gingen am vergangenen Spieltag leer aus. Wer punktet heute wieder?

Viktoria Köln gegen VfB Lübeck: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff für die Drittligapartie Viktoria Köln gegen den VfB Lübeck ist heute Abend, 30. Oktober, um 19 Uhr. Gespielt wird im Sportpark Höhenberg in Köln.

Die Zuschauerränge werden aller Voraussicht nach leer bleiben. "Wir stehen mit dem Gesundheitsministerium in engem Kontakt, um für unsere Anhänger eine bessere Lösung zu finden", sagt Viktoria-Geschäftsführer Eric Bock. "Allerdings sind die Corona-Infektionszahlen in Köln derzeit besorgniserregend, so dass ein zeitnahes Entgegenkommen nicht zu erwarten ist."

3. Liga: Köln gegen Lübeck heute live im TV und Livestream

Die Partie der Viktoria gegen den VfB ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat Magenta Sport die exklusiven Übertragungsrechte inne. Der Sportanbieter der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live, lediglich ausgewählte Samstagspartien werden auf den dritten Programmen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

Los geht die Vorberichterstattung bei Magenta Sport um 18.30 Uhr, im Einsatz sind Kommentator Christian Straßburger, Moderator Thomas Wagner und Experte Rudi Bommer. Neben der Übertragung im TV steht auch ein Livestream bereit.

3. Liga: Viktoria gegen Lübeck heute im Liveticker

Auch ohne kostenpflichtiges Abo müsst Ihr allerdings nicht auf die 3. Liga verzichten. SPOX tickert alle Spiele aus dem deutschen Profifußball für Euch, so auch die heutige Partie in Liga drei.

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Im Traditionsduell trifft Tabellenführer 1860 München am Samstag auf den MSV Duisburg. Das punktgleiche Hansa Rostock schließt den Spieltag am Montag gegen den kriselnden 1. FC Kaiserslautern ab.

Termin Heim Auswärts 30.10.2020, 19 Uhr Viktoria Köln VfB Lübeck 31.10.2020, 14 Uhr SC Verl FSV Zwickau 31.10.2020, 14 Uhr Dynamo Dresden SV Meppen 31.10.2020, 14 Uhr SV Waldhof Mannheim 1. FC Magdeburg 31.10.2020, 14 Uhr KFC Uerdingen 05 1. FC Saarbrücken 31.10.2020, 14 Uhr Hallescher FC SpVgg Unterhaching 31.10.2020, 14 Uhr TSV 1860 München MSV Duisburg 01.11.2020, 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden Bayern München II 01.11.2020, 14 Uhr Türkgücü München FC Ingolstadt 04 02.11.2020, 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Nach sieben Spieltagen wartet der VfB weiter auf den ersten Saisonsieg und steht am Ende der Tabelle. Besser ist die Lage bei der Viktoria. Mit 13 Zählern beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter 1860 lediglich einen Punkt.