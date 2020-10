1. FC Saarbrücken gegen SC Verl: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am siebten Spieltag der 3. Liga ist der SC Verl heute Nachmittag beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. SPOX liefert Euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

1. FC Saarbrücken vs. SC Verl: Spielort und Anpfiff

Austragungsort des Aufeinandertreffens ist das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Der Anpfiff soll um 13 Uhr erfolgen. Auch bei der heutigen Partie sind keine Zuschauer zugelassen.

Saarbrücken gegen Verl heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der dritten Liga wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem VfB Lübeck live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen sein. Dafür brauchen Magenta-Kunden das Telekom-Sport-Paket, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach einen Gratis-Jahr 4,95 Euro monatlich kostet. Folgendes Personal begleitet das Spiel:

Kommentar : Mario Bast

: Mario Bast Moderation: Kevin Gerwin

1. FC Saarbrücken - SC Verl: SPOX-Liveticker

Auch einen SPOX-Liveticker wird es geben. Mit diesem bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine Highlights aus Saarbrücken.

Saarbrücken vs. Verl: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Saarbrücken: Batz - Bösel, Uaferro, Sverko, Mar. Müller - Zeitz - Jänicke, Golley - Shipnoski, Mendler - Jacob

Es fehlen: Bulic (Handbruch), Gouras (Schlüsselbeinbruch), Zellner (COVID-19)

SC Verl: Brüseke - Lang, Stöckner, Mikic, La. Ritzka - M. Kurt - Schwermann, Sander - Yildirim, Janjic, Taz

Es fehlen: Choroba (Knieverletzung), Eilers (muskuläre Probleme), Haeder (muskuläre Probleme), Hecker (Schulterprobleme), Lach (Kreuzbandriss), Langesberg (Schulter-OP), P. Schikowski (muskuläre Probleme)

Saarbrücken gegen Verl: Die letzten Duelle

Seit vier Spielen ist der 1. FC Saarbrücken gegen den SC Verl ungeschlagen. Zuletzt verlor man 1996 in der Regionalliga West auswärts mit 2:3.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 24.04.2010 Regionalliga West SC Verl 1. FC Saarbrücken 2:3 31.10.2009 Regionalliga West 1. FC Saarbrücken SC Verl 3:1 13.02.2000 Regionalliga West 1. FC Saarbrücken SC Verl 2:0 15.08.1999 Regionalliga West SC Verl 1. FC Saarbrücken 0:0 15.05.1996 Regionalliga West SC Verl 1. FC Saarbrücken 3:2

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle steht Saarbrücken am Platz an der Sonne, auch der SC Verl liegt mit Rang fünf unter den Spitzenmannschaften.