3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 37. Spieltag im Überblick

Am vorletzten Spieltag in der 3. Liga ist der Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg weitehin völlig offen. Mit den Duellen zwischen Bayern und Duisburg sowie Zwickau und Chemnitz stehen direkte Aufeinandertreffen an, die Spannung versprechen.

3. Liga: Der 37. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 01.07. 19:00 Uhr FSV Zwickau Chemnitzer FC 01.07. 19:00 Uhr FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 01.07. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln Würzburger Kickers 01.07. 19:00 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 01.07. 19:00 Uhr Bayern München II MSV Duisburg 01.07. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 01.07. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach 1860 München 01.07. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg 01.07. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster SV Meppen 01.07. 19:00 Uhr Eintr. Braunschweig Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag