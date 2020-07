3. Liga heute live: 1. FC Magdeburg - Preußen Münster im TV, Livestream und Liveticker

Auch die 3. Liga geht heute zu Ende, am letzten Spieltag der Saison trifft der 1. FC Magdeburg auf Preußen Münster. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sportlich geht es zwischen Magdeburg und Münster um nichts mehr. Während sich der FCM gerettet hat, muss Münster den bitteren Gang in die Regionalliga antreten.

1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster: Wann und wo wird gespielt?

Los geht's am heutigen Samstag um 14 Uhr. Zeitgleich starten auch die anderen neun Begegnungen in der 3. Liga.

Gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg. Das Stadion, an dem der Telekommunikationsanbieter Magdeburg-City-Com die Namensrechte hält, wurde 2006 eröffnet.

3. Liga heute live: 1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster im TV und Livestream

Live dabei seid Ihr heute ausschließlich bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Sender der Telekom geht um 13.30 Uhr auf Sendung und schickt Gari Paubandt als Kommentator ins Rennen.

Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch die Konferenz mit allen Spielen des Tages anzuschauen. Durch diese begleiten Euch Alexander Klich und Martin Piller.

Auch einen Livestream bietet Magenta Sport an, dieser ist ebenfalls kostenpflichtig.

3. Liga: Diese Spiele stehen heute an

Datum, Uhrzeit Heim Gast 04.07. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim FSV Zwickau 04.07. 14:00 Uhr SV Meppen Eintr. Braunschweig 04.07. 14:00 Uhr Magdeburg SC Preußen 06 Münster 04.07. 14:00 Uhr 1860 München FC Ingolstadt 04.07. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena Sonnenhof Großaspach 04.07. 14:00 Uhr MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 04.07. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Bayern München II 04.07. 14:00 Uhr Würzburger Kickers Hallescher FC 04.07. 14:00 Uhr KFC Uerdingen 05 FC Viktoria Köln 04.07. 14:00 Uhr Chemnitzer FC FC Hansa Rostock

3. Liga im Liveticker: 1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann seid Ihr bei den SPOX-Livetickern richtig.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag

Während die Magdeburger gerettet sind, ist Münster abgestiegen.