3. Liga: Die Samstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt ihr die heutigen Partien am 26. Spieltag der 3. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Sechs Partien finden am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar 2020, um 14 Uhr in der 3. Liga zeitgleich statt. Mit dabei sind unter anderem Waldhof Mannheim, der 1. FC Kaiserslautern, 1860 München, die Würzburger Kickers und zahlreiche weitere bekannte Namen im deutschen Fußball.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Gleich drei Partien am heutigen Samstagnachmittag könnt Ihr im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen.

Das Spiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem Halleschen FC gibt es live und in voller Länge im MDR und in der MDR-Mediathek zu sehen. Außerdem könnt Ihr das prestigeträchtige Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern im SWR und im Livestream in der SWR-Mediathek verfolgen. Und das dritte Spiel im Free-TV am heutigen Nachmittag ist das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem KFC Uerdingen 05, das der NDR ausstrahlt. Auch dieses Spiel gibt es im kostenlosen Stream zu verfolgen.

Alle weiteren Spiele sind nur im Pay-TV der Telekom zu sehen. Alle EntertainTV-Kunden können die 3. Liga im Paket "Telekom Fußball" zusammen mit der Frauen-Bundesliga bei Magenta Sport kostenlos sehen und auch für Mobil- und Festnetzkunde der Telekom sind die ersten zwölf Monate kostenlos.

3. Liga heute im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr keinen Zugriff auf Bewegtbildmaterial habt, dann könnt Ihr alle Spiele am heutigen Samstagnachmittag bei uns im Liveticker verfolgen. Hier geht's zu den Tickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben der Konferenz mit allen Spielen am heutigen Samstag auch unzählige weitere sportliche Events.

3. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

Den Auftakt am 26. Spieltag machten gestern Abend der Nachwuchs des FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching. Der FCB siegte durch einen Treffer von Jann-Fiete Arp.

Am heutigen Samstag finden um 14 Uhr gleich sechs Spiele zeitlich statt. Alle Spiele im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

Zum Abschluss des 26. Spieltages empfängt am Montagabend, 2. März 2020, um 19 Uhr der SC Preußen Münster den FC Hansa Rostock im Preußenstadion, das 15.050 Zuschauern Platz bietet.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

In der 3. Liga bleibt es sowohl im Abstiegskampf als auch im Rennen um den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse weiterhin spannend. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: