3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

SPOX weiß, wie Ihr die beiden Spiele in der 3. Liga am heutigen Sonntagnachmittag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.







Zwei Spiele finden am heutigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, in der 3. Liga statt.

Sowohl im Spiel FSV Zwickau gegen den MSV Duisburg als auch in der Partie Waldhof Mannheim versus Carl Zeiss Jena heißt es: Abstiegskampf gegen Aufstiegsrennen.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Kein Spiel im Free-TV: Beide Partien sind live und exklusiv nur im Pay-TV bei Magenta Sport zu sehen.

Zusätzlich zur Übertragung im TV steht Kunden ein Livestream zur Verfügung. Alle EntertainTV-Kunden können die 3. Liga im Paket "Telekom Fußball" bei Magenta Sport kostenlos sehen, auch für Mobil- und Festnetzkunde der Telekom sind die ersten 12 Monate kostenlos. Anschließend werden 4,95 Euro im Monat erhoben.

3. Liga heute im Liveticker

Du hast keinen Zugriff auf ein Magenta-Sport-Abonnement? Dann verfolge die beiden Partien im ausführlichen SPOX-Liveticker und verpasse garantiert nichts. Hier geht's zu den Livetickern:

In unserem Liveticker-Kalender findest Du zudem zahlreiche weitere Ticker zu ausgewählten Sportevents.

3. Liga: FSV Zwickau - MSV Duisburg

Abstiegskandidat gegen Tabellenführer: Das Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem MSV Duisburg könnte nicht unterschiedlicher sein. Anstoß der Begegnung ist am heutigen Sonntagnachmittag, 16. Februar 2020, um 13 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Im Hinspiel am 5. Spieltag setzte sich der MSV erwartungsgemäß mit 3:1 (0:0) durch. Nach der torlosen ersten Hälfte sorgte zunächst Gerrit Wegkamp (49.) für die zwischenzeitliche 1:0-Führung der Gäste, ehe Moritz Stoppelkamp (54./90.) mit einem Doppelpack und Lukas Daschner (68.) die Partie zugunsten der Duisburger drehten.

3. Liga: Waldhof Mannheim - Carl Zeiss Jena

Im zweiten Duell am heutigen Sonntagnachmittag trifft um 14 Uhr Aufsteiger Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion auf Carl Zeiss Jena. Auch die Mannheimer wollen als Tabellenvierter im Rennen um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden. Anders sieht es hingegen bei Jena aus, die Thüringer finden sich nach 23 absolvierten Spielen auf dem letzten Tabellenplatz wieder.

Fünf Spiele und keinen Punkt, so lautete die Bilanz von Carl Zeiss Jena nach der 1:2 (1:1)-Niederlage im Hinspiel gegen Waldhof Mannheim. Die Gäste aus Mannheim legten einen Blitzstart hin, Marcel Seegert (2.) sorgte für die frühe 1:0-Führung. Aber Carl Zeiss gelang noch vor dem Seitenwechsel durch Daniele Gabriele (23.) der Ausgleichstreffer. Für den Endstand und das fünfte Spiel ohne Niederlage aus Sicht der Mannheimer sorgte dann Valmir Sulejmani (64.).

3. Liga: Der 24. Spieltag im Überblick

Zehn Partien finden von Montag bis Freitag in der 3. Liga statt.

Die Spiele des 24. Spieltags der 3. Liga im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 14. Februar 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster Würzburger Kickers 15. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg Chemnitzer FC 15. Februar 2020 (14 Uhr) FC Ingolstadt KFC Uerdingen 05 15. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 15. Februar 2020 (14 Uhr) SV Meppen 1860 München 15. Februar 2020 (14 Uhr) SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 15. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach FC Hansa Rostock 16. Februar 2020 (13 Uhr) FSV Zwickau MSV Duisburg 16. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim FC Carl Zeiss Jena 17. Februar 2020 (19 Uhr) Bayern München II Hallescher FC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Unterschiedliche Voraussetzungen: Während der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitmischen, kämpfen der FSV Zwickau und Carls Zeiss Jena um den Klassenerhalt in der 3. Liga.