Der 23. Spieltag der 3. Liga neigt sich dem Ende zu. Am Montag (10. Februar) stehen sich noch Carl Zeiss Jena und der FSV Zwickau gegenüber. SPOX gibt eine Übersicht zum Spielplan und den nächsten Terminen der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Der MSV Duisburg führt die 3. Liga mit 44 Punkten vor dem FC Ingolstadt (41) und der Spielvereinigung Unterhaching an. Am Tabellenende steht Carl Zeiss Jena, auch wenn die Blau-Gelben am Montag gewinnen sollten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Spielplan und nächste Termine

Die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau steigt am morgigen Montag (10. Februar) um 19.00 Uhr. Der 24. Spieltag geht wie gewohnt an einem Freitag (14. Februar) los, welchen Preußen Münster und die Würzburger Kickers eröffnen.

Der 24. Spieltag im Überblick:

Datum Anpfiff Heim Gast 14. Februar 19.00 Uhr Preußen Münster Würzburger Kickers 15. Februar 14.00 Uhr FC Ingolstadt KFC Uerdingen 15. Februar 14.00 Uhr 1. FC Magdeburg Chemnitzer FC 15. Februar 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslauten 15. Februar 14.00 Uhr SV Meppen TSV 1860 München 15. Februar 14.00 Uhr SpVgg Unterhaching Viktoria Köln 15. Februar 14.00 Uhr Sonnenhof Großaspach Hansa Rostock 16. Februar 13.00 Uhr FSV Zwickau MSV Duisburg 16. Februar 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim Carl Zeiss Jena 17. Februar 19.00 Uhr FC Bayern München II Hallescher FC

3. Liga live im TV und Livestream sehen

Die Montagspartie zwischen Jena und Zwickau könnt Ihr lediglich bei MagentaSport live sehen. Der Sportsender der Telekom besitzt die Rechte an allen Drittliga-Spielen der Saison 2019/20. Zudem zeigen die dritten Programme der ARD mindestens zwei Partien pro Spieltag live im frei empfangbaren Fernsehen.

Diese Spiele zeigt die ARD-Gruppe am 24. Spieltag:

MDR: 1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC

1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC NDR/SWR: Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern

Zudem stellen die öffentlich-rechtlichen Sender einen kostenfreien Livestream zur Verfügung, den Ihr auf den jeweiligen Homepages findet.

MagentaSport bietet via magentasport.de ebenfalls einen Livestream an. Der Dienst kostet Kunden des Telekommunikationsunternehmens in den ersten zwölf Monaten keinen Cent. Anschließend sind 4,95 Euro im Monat fällig. Nicht-Kunden müssten 16,95 Euro monatlich zahlen.

3. Liga im SPOX-Liveticker

Alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse könnt Ihr in unseren ausführlichen Livetickern verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

© getty

3. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel