3. Liga: Die Samtagsspiele des 14. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag finden in der 3. Liga sechs Spiele des 14. Spieltags statt. SPOX gibt euch die Informationen zu allen Partien sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

3. Liga: Die Samstagspartien des 14. Spieltags

Insgesamt sechs Spiele finden am heutigen Samstag statt.

Uhrzeit Heim Gast TV 14 Uhr Eintracht Braunschweig FC Ingolstadt MagentaSport / NDR / BR 14 Uhr Preußen Münster Chemnitzer FC MagentaSport / WDR / MDR 14 Uhr Waldhof Mannheim SpVgg Unterhaching MagentaSport 14 Uhr 1860 München Vikoria Köln MagentaSport 14 Uhr 1. FC Magdeburg Hallescher FC MagentaSport 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Würzburger Kickers MagentaSport / SWR

3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden alle Spiele der 3. Liga bei MagentaSport übertragen. Dafür benötigen Kunden das Telekom-Fußball-Paket - das neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet - welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom 24 Monate kostenlos ist. Danach kostet es 4,95 Euro monatlich.

Wie jeden Samstag laufen auch einige der Spiele im Free-TV. So wird Eintracht Braunschweig gegen den FC Ingolstadt beim NDR und BR gezeigt, das Duell zwischen Preußen Münster und dem Chemnitzer FC übertragen WDR und MDR und die Partie zwischen dem FCK und den Würzburger Kickers läuft beim SWR.

3. Liga heute im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga werden hier bei SPOX auch live mitgetickert.

3. Liga: Spitzenspiel in Braunschweig

Das Top-Spiel des heutigen Samstages steigt in Braunschweig. Der fünftplatzierte FC Ingolstadt ist bei der Eintracht zu Gast, die mit zwei Zählern mehr auf dem Konto auf Rang drei liegt. Die Bayern starteten schwierig in die Saison, fingen sich aber in den vergangenen Wochen und sind seit mittlerweile vier Spielen ungeschlagen, aus denen jeweils zwei Siege und Unentschieden hervorgingen.

Braunschweig holte zuletzt einen Punkt bei Konkurrent Unterhaching, ließ jedoch bei den kleinen Bayern zuvor wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann dennoch ein Polster erarbeiten und in der Spitzengruppe festsetzen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle