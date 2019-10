3. Liga: Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am elften Spieltag der 3. Liga kommt es zwischen Viktoria Köln und Waldhof Mannheim zum Duell der punktgleichen Mannschaften in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Hier erfahrt ihr, wo Ihr die Partie verfolgen könnt.

Viktoria Köln vs. Waldhof Mannheim: Anpfiff und Spielort

Die Begegnung wird im Sportpark Höhenberg in Köln ausgetragen. Ab 14 Uhr läuft der Ball.

Viktoria Köln vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga im TV und Livestream

Nur ausgewählte Begegnungen der 3. Liga werden in den dritten Programmen der ARD gezeigt. Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim ist nicht darunter. Sämtliche Spiele der 3. Liga könnt Ihr dagegen live und in voller Länge auf Magenta Sport sehen.

Der Telekomdienst kann sowohl im TV als auch am Computer, Smartphone oder Tablet empfangen werden, ist jedoch kostenpflichtig. Eine halbe Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung.

Mit folgenden Personal ist Magenta Sport bei der Partie Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim im Einsatz:

Moderator: Thomas Wagner

Thomas Wagner Kommentator: Christian Straßburger

3. Liga: Die weiteren Samstagsspiele im Überblick

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam SPOX-Liveticker 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Liveticker 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker

3. Liga im Liveticker

Wir bieten zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an. In der Tabelle findet Ihr die Links zu allen Partien am Samstag. Darüber hinaus haben wir ab 14 Uhr eine Konferenz mit den sechs Begegnungen im Angebot. Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

3. Liga: Die Tabelle vor Viktoria Köln vs. Mannheim

Beide Teams rangieren punktgleich drei Zähler hinter den Aufstiegsrängen. Mit einem Dreier bei gleichzeitigen Patzern der Konkurrenz könnten sich sowohl Köln als auch Mannheim auf diese vorschieben.