Mönchengladbach - BVB 0:1: Jadon Sancho schießt Borussia Dortmund ins DFB-Pokal-Halbfinale

Borussia Dortmund steht im Halbfinale des DFB-Pokals! Der BVB gewann das Gastspiel bei seinem künftigen Cheftrainer Marco Rose und Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0). Die Runde der letzten Vier findet am 1./2. Mai statt.

Mögliche Gegner in der Vorschlussrunde sind unter anderem RB Leipzig und der VfL Wolfsburg, die am Mittwochabend (20.45 Uhr) aufeinandertreffen. In der Liga trifft der BVB am Samstagabend auswärts auf Bayern München, die Fohlen empfangen Bayer Leverkusen.

"Wir haben gekämpft und uns darauf eingelassen, dass wir nicht gegen Gladbach zaubern können. Wir haben alles reingehauen und so gespielt, wie man so ein Spiel angehen muss", sagte Dortmunds Mats Hummels. "Wir müssen das jetzt noch länger halten. Die Kunst ist das beizubehalten. Wir haben jetzt die Bayern vor der Brust und werden wieder leiden müssen, aber da sind wir nun deutlich mehr, die bereit sind, das zu tun." Marco Reus, Vorbereiter des Siegtores, lobte den größeren Willen der Mannschaft: "Seit dem Sevilla-Spiel herrscht eine andere Energie auf dem Platz. Es war wichtig, dass wir wieder zu Null gespielt haben."

BVB-Trainer Edin Terzic hatte eine erste Halbzeit gesehen, die "nicht gut" war. Er lobte aber die Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Man habe das Spiel im Zentrum beschleunigen und Chancen herausspielen können: "Deshalb war es ein verdienter Sieg." Die Frage, ob Marwin Hitz, der den Vorzug vor Roman Bürki den Vorzug bekommen hatte, die neue Nummer eins sei, wollte er nicht beantworten.

"Die Situation fordert mich, das geht nicht spurlos an mir vorbei", gab Rose bei Sky zu. "Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie hatte viel Überzeugung. Trotzdem müssen wir darüber reden, warum wir momentan keine Ergebnisse bekommen."

Gladbachs Matthias Ginter sagte: "Es war ein enges Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir besser im Spiel, in der zweiten hatte Dortmund mehr Räume. Es war klar, wer das erste Tor macht, hat alle Karte in der Hand. Das Gegentor war sehr ärgerlich. Sie haben es dann bei den Kontern auch super gespielt, aber wir dürfen die Bälle nicht so einfach hergeben. Das ist für uns sehr bitter. Wir wollten den Pokal gewinnen. Es ist eine Riesen-Enttäuschung. Wir müssen uns nun wieder aufraffen."

Gladbach - BVB: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Viertelfinale © getty 1/30 Dank des Siegtreffers von Jadon Sancho ist Borussia Dortmund in das Pokal-Halbfinale eingezogen. Während bei den Schwarz-Gelben vor allem Mats Hummels überzeugte, enttäuschten bei Gladbach mehrere Leistungsträger. Die Noten. © getty 2/30 TOBIAS SIPPEL: Der Pokaltorhüter machte seine Aufgabe gut. Schickte Reus mit einer Finte in die falsche Richtung. Stark war außerdem seine Parade gegen Haaland (83.). Note: 3. © getty 3/30 STEFAN LAINER: Wie immer mit einem hohen Laufpensum. Seine Versuche in der Offensive waren bis auf einen Seitenwechsel auf Thuram allerdings nicht glücklich. Zum Schluss mit der Chance auf den Ausgleichstreffer. Note: 3,5. © imago images / Team 2 4/30 MATTHIAS GINTER: Der Nationalspieler ließ Reus in der 9. Minute viel zu frei. Danach hatte er auch immer wieder Probleme mit Haaland. Insgesamt gewann er aber zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 5/30 NICO ELVEDI: Wie sein Nebenmann ließ er Haaland bei dessen großer Chance laufen (35.). Anders als Ginter gewann er gerade einmal 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 6/30 RAMY BENSEBAINI: Auf seiner linken Seite machte er immer wieder Dampf. Sehenswert waren sein No-Look-Pass auf Hofmann (34.), als er mit seinem Schuss Hitz zu einer Glanztat zwang und als er im Spagat einen Konter verhinderte. Note: 2,5. © getty 7/30 CHRISTOPH KRAMER: Wie gewohnt defensivstark, gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Allerdings leistete er sich mehrere Fehler in der Offensive. Sein missglücktes Anspiel auf Hofmann verhinderte einen Konter (45.), dazu mit vielen Ballverlusten. Note: 3,5, © getty 8/30 FLORIAN NEUHAUS: Der Nationalspieler konnte nicht wie sonst seine Offensivstärke ausspielen. Neuhaus hatte keine Ruhe am Ball und leistete sich außerdem viele Stellungsfehler. Sein leichtsinniger Ballverlust leitete Sanchos Treffer ein. Note: 4,5. © getty 9/30 JONAS HOFMANN: In der ersten Hälfte noch auffälligster Gladbacher, danach baute er ab. Er bediente Thuram bei dessen Chancen, zudem mit enormen Laufpensum. Auch in der Defensive mit einer guten Vorstellung, leistete sich aber 15 Ballverluste. Note: 3. © getty 10/30 LARS STINDL: Wie Neuhaus gelang es ihm nicht, die Offensive in gefährliche Aktionen zu bringen. Ansonsten eine ungewohnt unauffällige Vorstellung, musste daher nach 75 Minuten raus. Note: 4,5 © getty 11/30 MARCUS THURAM: In der 2. Minute hatte der Franzose die große Chance auf die Führung, danach mit vielen weiteren unglücklichen Aktionen. Legte auf Reus auf (9.), spielte außerdem mehrere schwache Pässe. Note: 4,5. © getty 12/30 ALASSANE PLEA: Der Franzose hatte einen schweren Stand und konnte sich kaum in Szene setzen. Vor allem gegen Hummels sah er kein Land und kam nur auf 37 Ballkontakte. Note: 4,5. © imago images / Hufnagel 13/30 VALENTINO LAZARO: Er ersetzte den ausgepumpten Hofmann in der 68. Minute. Lazaro konnte keine Akzente setzen und verlor mehrmals den Ball. Note: 4 © getty 14/30 HANNES WOLF: Der Österreicher sollte anstatt Stindl für mehr Kreativität sorgen, allerdings ohne Erfolg. Ohne Bewertung. © getty 15/30 BREEL EMBOLO: Der Schweizer ersetzte in der 75. Minute Marcus Thuram und sollte noch mal für Furore sorgen, jedoch ohne Erfolg. Ohne Bewertung. © getty 16/30 DENIS ZAKARIA: Kam ebenfalls in der 75. Minute für Kramer ins Spiel. Ohne Bewertung. © getty 17/30 MARWIN HITZ: Erlebte lange einen völlig ruhigen Abend, bis er bei Bensebainis Dampfhammer eine Weltklasse-Parade zeigte (59.). Im Spiel mit dem Ball außerdem mit viel Ruhe und Übersicht. Note: 2,5. © getty 18/30 MATEU MOREY: Beackerte die rechte Außenbahn nie mit der nötigen Durchschlagskraft und traute sich nur selten in die gegnerische Hälfte. Stellte Thuram vor dessen vermeintlichem Tor clever ins Abseits. Note: 3,5. © getty 19/30 EMRE CAN: Schlief im Duell mit Thuram, der seine Großchance aber kläglich liegen ließ (2.). Defensiv sonst mehr als solide und im Spielaufbau kaum mit Fehlern. Note: 2,5. © getty 20/30 MATS HUMMELS: Im Passspiel zwar das eine oder andere Mal etwas unkonzentriert, dafür mit einem starken Ball vor Haalands Riesenchance (36.). Nahm zudem Plea völlig aus dem Spiel. Seine Zweikampfquote von 100 Prozent spricht Bände. Note: 1,5. © getty 21/30 RAPHAEL GUERREIRO: Im Glück, dass sein übler Ballverlust nicht zum frühen Rückstand führte. Verletzte sich offenbar in dieser Szene und musste früh runter. Für ihn kam Schulz ins Spiel. Ohne Bewertung. © getty 22/30 THOMAS DELANEY: Präsentierte sich bei seiner Rückkehr als gewohnt sicherer Rückhalt. Aufgrund des starken Pressings der Fohlen in der Defensive gebunden, nach der Pause etwas offensiver. Blieb 90 Minuten lang fehlerfrei. Note: 2,5. © getty 23/30 MAHMOUD DAHOUD: Der zentrale Part des Mittelfeld-Trios konnte seinen Aufwind aus den vergangenen Spielen nicht mitnehmen. Obendrein mit einer schwachen Zweikampfquote von 36,4 Prozent. Sah in der Nachspielzeit völlig unnötig Gelb-Rot. Note: 4,5. © getty 24/30 JUDE BELLINGHAM: Mit einigen guten Ansätzen, agierte bei seinen Pässen (Quote von 68,2 Prozent) aber oftmals viel zu überhastet, wodurch einige Angriffe im Sand verliefen. In den Zweikämpfen wie gewohnt giftig. Note: 4. © getty 25/30 MARCO REUS: Tauchte gleich zu Beginn frei vor Sippel auf, knallte den Ball aber volley in die Wolken (10.). Anschließend zwar überall auf dem Platz zu finden, traf aber viele falsche Entscheidungen. Legte Sanchos Tor dafür mustergültig auf. Note: 3,5. © getty 26/30 ERLING HAALAND: Stets in Lauerstellung und wie so oft mit wenig Ballkontakten. Verlor zweimal ungewohnt die Nerven gegen Sippel. Unglückliches Foul an Bensebaini vor seinem zurückgenommenen Tor (53.). Note: 3,5. © getty 27/30 JADON SANCHO: Kam nur schleppend ins Spiel, weshalb er mit Reus früh die Seiten tauschte. Auch nach dem Pausenpfiff lange kein Faktor, bis er zur Führung traf (66.). Ging anschließend vom Platz. Note: 3,5. © getty 28/30 NICO SCHULZ: Kam für den verletzten Guerriero ins Spiel (5.) und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive. Mit starkem Ballgewinn und guter Übersicht vor dem 1:0. Ließ Hofmann zudem nicht ins Spiel kommen. Note: 2,5. © getty 29/30 THORGAN HAZARD: Wurde für den lange glücklosen Sancho nach 68 Minuten eingewechselt. Der Belgier braucht nach seiner langen Verletzung sichtbar noch Zeit. Note: 3,5. © getty 30/30 DAN-AXEL ZAGADOU: In der 90. Minute für Bellingham eingewechselt. Sollte die Führung über die Zeit retten. Ohne Bewertung.

Gladbach - BVB: Die Stimmen

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen für die Leistung. Dennoch müssen wir die Dinge kritisch aufarbeiten. Es war der eine Fehler, der zur Niederlage geführt hat. Ich habe bei meiner Mannschaft sehr viel Überzeugung gesehen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Die erste Halbzeit war okay, aber nicht gut. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit korrigieren und häufig das Spiel im Zentrum beschleunigen. Dadurch hatten wir viele Torchancen, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Heute hat Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach geschlagen. Ich werde in jedweder Rolle mein Bestes geben."

Gladbach - BVB: Die Analyse

Es war ein ziemlich zerfahrenes, gegen Ende teils ruppiges (auf jeden dritten Zweikampf kam ein Foul) Spiel in der ersten Halbzeit. Auf schwierigem Geläuf unterliefen beiden Mannschaften viele Fehler bei der Ballan- und mitnahme, auch das Timing im Passspiel war bisweilen mangelhaft. So entstanden zahlreiche Pressingaktionen, jedoch kaum durchgespielte Angriffe, die im letzten Drittel gefährlich werden konnten.

Gladbach dabei jedoch mit der harmonischeren Struktur, gerade in Ballbesitz, und trotzdem einer frühen Gelegenheit durch Thuram (2.). Dortmund verzichtete meist auf hohes Anlaufen, zog sich kompakt zurück und suchte beim Umschalten die Tiefe über Haaland. Das gelang nur einmal, der Norweger vergab dabei die beste Chance des BVB (36.), der in den ersten 45 Minuten ohne Schuss aufs Tor blieb.

Nach der Pause stellte Terzic um: Dahoud spielte als Sechser, Delaney rückte auf die Acht vor. Das verbesserte den Dortmunder Spielaufbau auf Anhieb, besonders durch das Zentrum. Die Gäste auch direkt deutlich torgefährlicher und mit gleich drei Abschlussaktionen - Haalands vermeintliches 1:0 zählte zu Recht nicht. Die Partie war nun offener, Gladbach kam bis auf einen stark von Hitz entschärften Bensebaini-Schuss aber nicht gefährlich in den Rücken der gut verteidigenden BVB-Abwehr.

Rose wechselte nach dem zu diesem Zeitpunkt verdienten Rückstand, der aus einer Gladbacher Ecke resultierte, dreifach. Die Fohlen versuchten es in der Folge mit vielen Hereingaben aus dem Halbfeld und einer besseren Strafraumbesetzung, doch Dortmund blieb defensiv stabil und blieb im Ansatz bei den Umschaltaktionen gefährlich. Haaland verpasste so die Entscheidung (83.), Zakarias Schlenzer blieb neben Lainers Dropkick in der Nachspielzeit Gladbachs beste Chance (88.).

BVB: Das sind die Rekordspieler von Borussia Dortmund nach Pflichtspielen © getty 1/21 Marco Reus kam im Pokal gegen Gladbach zu seinem 300. Pflichtspieleinsatz für den BVB. SPOX hat die Dortmunder Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen zusammengestellt. © imago images 2/21 PLATZ 20 - WILHELM STURM: 281 Pflichtspiele (23 Tore). Von 1961-1971 beim BVB. © getty 3/21 PLATZ 19 - STEPHANE CHAPUISAT: 284 Pflichtspiele (123 Tore). Von 1991-1999 beim BVB. © imago images 4/21 PLATZ 18 - MIRKO VOTAVA: 291 Pflichtspiele (32 Tore). Von 1974-1982 beim BVB. © imago images 5/21 PLATZ 17 - MARCO REUS: 300 Pflichtspiele (133 Tore). Seit 2012 beim BVB. © getty 6/21 PLATZ 16 - ANDREAS MÖLLER: 301 Pflichtspiele (88 Tore). Von 1987-1990 und 1994-2000 beim BVB. © getty 7/21 PLATZ 15 - CHRISTIAN WÖRNS: 303 Pflichtspiele (14 Tore). Von 1999-2008 beim BVB. © imago 8/21 PLATZ 14 - AKI SCHMIDT: 326 Pflichtspiele (89 Tore). Von 1956-1968 beim BVB. © getty 9/21 PLATZ 13 - STEFAN KLOS: 339 Pflichtspiele (0 Tore). Von 1990-1999 beim BVB. © imago images 10/21 PLATZ 12 - GÜNTER KUTOWSKI: 345 Pflichtspiele (5 Tore). Von 1984-1996 beim BVB. © imago images 11/21 PLATZ 11 - DIETER KURRAT: 357 Pflichtspiele (19 Tore). Von 1959-1974 beim BVB. © getty 12/21 PLATZ 10 - SEBASTIAN KEHL: 362 Pflichtspiele (22 Tore). Von 2002-2015 beim BVB. © getty 13/21 PLATZ 9 - MARCEL SCHMELZER: 367 Pflichtspiele (7 Tore). Seit 2008 beim BVB. © imago images 14/21 PLATZ 8 - LOTHAR HUBER: 369 Pflichtspiele (50 Tore). Von 1974-1987 beim BVB. © getty 15/21 PLATZ 7 - LUKASZ PISZCZEK: 374 Pflichtspiele (19 Tore). Seit 2010 beim BVB. © getty 16/21 PLATZ 6 - MATS HUMMELS: 383 Pflichtspiele (30 Tore). Von 2008-2016 und seit 2019 beim BVB. © getty 17/21 PLATZ 5 - DEDE: 398 Pflichtspiele (13 Tore). Von 1998-2011 beim BVB. © getty 18/21 PLATZ 4 - LARS RICKEN: 407 Pflichtspiele (69 Tore). Von 1993-2008 beim BVB. © getty 19/21 PLATZ 3 - STEFAN REUTER: 421 Pflichtspiele (15 Tore). Von 1992-2004 beim BVB. © getty 20/21 PLATZ 2 - ROMAN WEIDENFELLER: 453 Pflichtspiele (0 Tore). Von 2002-2018 beim BVB. © getty 21/21 PLATZ 1 - MICHAEL ZORC: 572 Pflichtspiele (159 Tore). Von 1981-1998 beim BVB.

Gladbach - BVB: Die Aufstellungen

Gladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer (76. Zakaria), Neuhaus - Hofmann (68. Lazaro), Stindl (76. Wolf), Thuram (76. Embolo) - Plea

BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro (5. Schulz) - Delaney - Dahoud, Bellingham (90. Zagadou) - Sancho (68. Hazard), Reus - Haaland.

Gladbach - BVB: Die Daten des Spiels:

Tor: 0:1 Sancho (66.)

Gelb-Rot: Dahoud (Dortmund/90.+3)

Dortmunds Reus absolvierte sein 300. Pflichtspiel für den BVB.

Die Einwechslung von Schulz für den an einer Muskelverletzung laborierenden Guerreiro war der früheste Wechsel in der Pokal-Historie des BVB.

Sancho ist der zweite Dortmunder, der in diesem Jahrtausend in jeder der ersten vier Runden einer DFB-Pokal-Saison trifft. Sein Vorgänger war Mkhitaryan 2015/16 (sogar in jeder der ersten fünf).

Sancho verbuchte im Jahr 2021 stolze 15 Torbeteiligungen in Pflichtspielen (8 Treffer, 7 Assist). Das überbieten in den europäischen Top-5-Ligen nur Lewandowski (17) und Messi (18).

Reus war in seinem 15. Pflichtspiel gegen Gladbach zum 15. Mal an einem Treffer direkt beteiligt (9 Tore, 6 Assists).

Der Star des Spiels: Mats Hummels (BVB)

Bärenstarke Vorstellung, Plea machte keinen Stich gegen ihn. Hummels stand immer sicher und bewies einmal mehr seine herausragende Antizipation. Mit den meisten klärenden Aktionen und abgefangenen Bällen, gewann jeden seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Florian Neuhaus (Gladbach)

Der Nationalspieler konnte nicht wie sonst seine Offensivstärke ausspielen. Neuhaus hatte keine Ruhe am Ball und leistete sich außerdem viele Stellungsfehler. Sein leichtsinniger Ballverlust leitete Sanchos Treffer ein.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Kein leicht zu leitendes Spiel, Stegemann hatte viel zu tun und lag dabei nicht immer richtig. War großzügig, als er die Gelbe Karte nach Stindls taktischem Foul an Bellingham stecken ließ (24.). Beim Zweikampf zwischen Elvedi und Haaland lag kein Foul des Gladbachers vor (27.). Korrekt, nach Rücksprache mit dem VAR das Tor von Thuram als Abseits zu werten (45.+2) - gleiches gilt für Haalands Treffer, der in der Entstehung Bensebaini zu Fall gebracht hat (53.). Auch Sippel hatte etwas Glück, dass sein deutlicher Rempler gegen Delaney keinen Elfmeter nach sich zog (73.). Der Platzverweis gegen Dahoud war in Ordnung.