BVB - Kommentar zum DFB-Pokalsieg von Borussia Dortmund: Das muss der Maßstab sein - auch unter Rose

Borussia Dortmund hat seinen positiven Lauf auch ins DFB-Pokalfinale gerettet und in Berlin den nächsten Sieg errungen. Die Leistungen in den vergangenen Wochen müssen der Maßstab für einen Verein mit dem Selbstverständnis des BVB sein - auch unter dem kommenden Cheftrainer Marco Rose. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Marco Reus sagte es irgendwie nur beiläufig dahin, doch es steckte viel Wahrheit in der Aussage, die er auf der Pressekonferenz am Tag vor dem DFB-Pokalfinale tätigte: "In der Mannschaft hat man oft das Gefühl: Wenn wir wirklich müssen, dann liefern wir auch", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund. "Dann muss ich sofort etwas ergänzen", antwortete Trainer Edin Terzic: "Dann müssen wir morgen, Marco. Damit du das schon mal gehört hast."

Die Rätselhaftigkeit der eigenen Mannschaft aufgrund der Wankelmütigkeit der eigenen Leistungen - ein Phänomen, das es in Dortmund seit längerer Zeit zu bestaunen gibt. Seit längst viel zu langer Zeit, um genau zu sein.

Nachdem der BVB vor rund sechs Wochen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verlor und die Champions-League-Qualifikation bei sieben Punkten Rückstand außer Reichweite geriet, hat man bis auf die Duelle mit Manchester City in der Königsklasse jedes Spiel gewonnen und auch gegen die Citizens zwei sehr vorzeigbare Leistungen abgerufen.

Mittlerweile stehen dadurch der verdiente Sieg im DFB-Pokal und ein Ein-Punkte-Vorsprung im CL-Rennen in der Bundesliga zu Buche. Das ist am Ende einer intensiven und von vielen Widrigkeiten gepflasterten Saison durchaus erstaunlich. Doch genau diese Leistungen zuletzt müssen der Maßstab für einen Verein wie den BVB sein.

Pokal-Noten: Ein herausragendes BVB-Trio © getty 1/33 Borussia Dortmund ist Pokalsieger der Saison 2020/21, im Finale in Berlin gab es ein 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig. Während die Offensivreihe beim BVB brilliert, vercoacht sich auf der Gegenseite Julian Nagelsmann und muss schon zur Pause vorn umbauen. © getty 2/33 ROMAN BÜRKI | Tor | Note: 3 | Hatte in Halbzeit eins überhaupt nichts zu halten, in Halbzeit zwei dann im Mittelpunkt. Bei den zentralen Abschlüssen auf sein Tor fehlerlos, einmal mit starker Fußabwehr. Bei Olmos Hammer chancenlos. © getty 3/33 LUKASZ PISZCZEK | Abwehr | Note: 2,5 | Bei seinem letzten Pokalspiel mit viel Einsatz und abgespulten Metern. Hatte beim BVB die meisten Ballaktionen und seine Seite defensiv im Griff. © getty 4/33 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2 | Fels in der Abwehr, ließ sich nichts zu Schulden kommen. Stark im Zweikampf, gerade in Halbzeit eins war Leipzigs Angriff völlig abgemeldet. © getty 5/33 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2,5 | Mit einer Unaufmerksamkeit kurz nach dem Seitenwechsel, als er Nkunku ins Nichts übergab und dessen Versuch die Latte streichelte. Ansonsten eine gewohnt souveräne Vorstellung vom Abwehrchef. © getty 6/33 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 4,5 | Eines seiner schwächeren Spiele. Keine nennenswerten Offensivaktionen, klärte vor dem 1:3 unbedrängt zum Gegenspieler. 33 Prozent Zweikampfquote. © getty 7/33 JUDE BELLINGHAM | Mittelfeld | Note: 4 | Das Spiel lief in der Zentrale in Halbzeit eins an ihm vorbei, nur acht Ballaktionen und eine frühe Gelbe Karte. Ohne grobe Schnitzer, dennoch nahm ihn Terzic zur Pause runter. © getty 8/33 EMRE CAN | Mittelfeld | Note: 3,5 | Viel Einsatz, viel Kampf, wollte den Führungsspieler geben, aber in Halbzeit eins mit zu vielen Fehlern und Fouls, sah schon nach 15 Minuten Gelb. In Halbzeit zwei verbessert. Starke zehn Ballgewinne. © getty 9/33 MAHMOUD DAHOUD | Mittelfeld | Note: 2,5 | Gegen das körperlich starke RB-Mittelfeld manchmal defensiv mit Problemen, offensiv aber mit guten Aktionen. Assist zum 1:0, toller Pass vor dem 3:0 in den freien Raum. © getty 10/33 MARCO REUS | Angriff | Note: 1,5 | Sprühte vor Spielfreude, glänzte als Balleroberer und uneigennütziger Vorbereiter. Stark, wie er das 1:0 einleitete, legte beim 3:0 clever ab, setzte auch Hazard gut ein. Hätte einmal selbst abschließen können (36.). © getty 11/33 ERLING HAALAND | Angriff | Note: 1,5 | Wenn er gebraucht wurde, schlug er zu. Am 1:0 beteiligt, sensationell, wie er Upamecano beim 2:0 abschüttelte, leitete auch das 3:0 ein. Beim 4:0 etwas glücklich, hatte den Konter aber zuvor selbst eingeleitet. © getty 12/33 JADON SANCHO | Angriff | Note: 1,5 | Toller Schlenzer beim 1:0, als ihn die Abwehr gewähren ließ, beim 3:0 ganz abgezockt. Aber in der Defensive bisweilen zu verspielt, ein schwacher Rückpass führte fast zum Gegentor. Trotzdem: 2 Tore, 1 Assist. © getty 13/33 THORGAN HAZARD (46.) | Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für den schwachen Bellingham ins Spiel, musste in Halbzeit zwei vor allem Abwehrarbeit verrichten. Zum 4:0 fehlten nach Reus' Anspiel nur wenige Zentimeter, grätschte den Ball am leeren Tor vorbei. © getty 14/33 THOMAS DELANEY (74.) | Mittelfeld | Note: keine Bewertung | Durfte in der Schlussviertelstunde helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. © imago images 15/33 THOMAS MEUNIER (89.) | Abwehr | Note: Keine Bewertung | Kam für die letzten Minuten ins Spiel, als dieses bereits entschieden war. © getty 16/33 JULIAN BRANDT (90.+2) | Angriff| Note: Keine Bewertung | Nahm durch seine Einwechslung noch ein paar Sekunden von der Uhr. © getty 17/33 GIOVANNI REYNA (90.+2) | Angriff| Note: Keine Bewertung | Auch er schnupperte noch ein paar Sekunden Einsatzzeit. © getty 18/33 PETER GULACSI | Tor | Note: 3 | Der Unglücksrabe des heutigen Abends. Bekam im gesamten Spiel nur vier Schüsse auf sein Tor und war dennoch viermal chancenlos. Verhinderte kurz vor Schluss mehrfach einen höhere Niederlage. © getty 19/33 NORDI MUKIELE | Rechtsaußen | Note: 4,5 | Agierte als Flügelverteidiger, konnte aber offensiv wie defensiv kaum Akzente setzen. Beim Führungstreffer gegen Sancho viel zu passiv. Verlor zudem insgesamt zehn Mal den Ball und wurde nach 62 Minuten ersetzt. © getty 20/33 LUKAS KLOSTERMANN | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Brachte 92 Prozent seiner Pässe an den Mann, im Vorwärtsgang wirkte er aber deutlich zu hektisch. Auch wurde er eher überspielt, als dass er Reus und Co. stoppen konnte. © getty 21/33 DAYOT UPAMECANO | Innenverteidiger | Note: 3 | Wie immer sehr konsequent im Zweikampf und Spielaufbau, beim 0:2 sah er gegen Haaland ziemlich unglücklich aus. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte die meisten Ballaktionen auf dem Feld (85). © getty 22/33 MARCEL HALSTENBERG | Innenverteidiger | Note: 4 | Verlor satte 14 Mal den Ball, eroberte ihn aber auch elf Mal. Defensiv konnte er aber ebenfalls nicht den Unterschied machen und wirkte im Konter völlig überfordert. © getty 23/33 KEVIN KAMPL | Defensives Mittelfeld | Note: 4 | Mehr als Kampf kam von ihm nicht. Dortmund setzte ihn am meisten unter Druck, weshalb er auch kaum kreieren konnte, zudem verdaddelte er vor dem 0:1 den Ball. In der 62. Minute war für ihn Schluss. © getty 24/33 MARCEL SABITZER | Linksaußen | Note: 2,5 | Der Auffälligste in der Anfangsphase mit 18 Ballaktionen und einem Abschluss, danach aber zeitweise abgetaucht. Nach Olmos Anschlusstreffer wachte er auf und brachte die Leidenschaft zurück auf’s Feld. © getty 25/33 AMADOU HAIDARA | Zentrales Mittelfeld | Note: 3,5 | War kaum zu sehen, versuchte aber viel. Sammelte 61 Ballaktionen und kreierte zwei Torchancen, wurde aber nach 70 Minuten ausgewechselt. © getty 26/33 DANI OLMO | Zentrales Mittelfeld | Note: 2 | Der beste Leipziger. In Halbzeit eins und zwei suchte er stets den Weg nach vorn und krönte seine Leistung durch ein Traumtor. Verlor 18 Mal den Ball und brachte 73 Prozent seiner Pässe an den Mann. © getty 27/33 HWANG HEE-CHAN | Stürmer | Note: 5 | Er war hingegen der Flop des Spiels. War in der ersten Halbzeit komplett unsichtbar und wurde folgerichtig zur Halbzeitpause runtergenommen. 16 Ballaktionen und zwei Fouls sprechen für sich. © getty 28/33 ALEXANDER SORLOTH | Stürmer | Note: 4 | Versuchte viel, kam aber nie in die richtigen Räume. Sorloth war in der gesamten ersten Hälfte nur 21 Mal am Ball und sah unter Druck oft sehr unglücklich aus. Zur Halbzeitpause ausgewechselt. © getty 29/33 YUSSUF POULSEN (ab 46. Minute) | Stürmer | Note: 3,5 | Brachte mehr Dynamik ins Spiel und hatte in der 55. Minute die große Chance auf den Anschluss. Sammelte neun Ballaktionen mehr als Hwang Hee-Chan. © getty 30/33 CHRISTOPHER NKUNKU (ab 46. Minute) | Stürmer | Note: 2,5 | Kam zur zweiten Halbzeit und hatte nach 24 Sekunden die riesige Möglichkeit auf den Anschluss, zehn Minuten später verhinderte Bürki seinen Einschuss. Hätte eher spielen müssen. © getty 31/33 EMIL FORSBERG (ab 62. Minute) | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für den glücklosen Kampl und brachte mehr Tempo ins Spiel. Er traf vor Olmos Anschlusstreffer vor dem leeren Tor nur den Pfosten (70.). © getty 32/33 KONRAD LAIMER (ab 62. Minute) | Rechtsaußen | Note: 4 | Kam für Mukiele, doch war ähnlich wie der Franzose auf der rechten Außenbahn ziemlich unauffällig. 55 Prozent seiner Pässe brachte er an den Mann. © getty 33/33 BENJAMIN HENRICHS (ab 70. Minute) | Zentrales Mittelfeld | keine Bewertung | Kam für Haidara, doch konnte keinen richtigen Impuls mehr setzen.

BVB muss seine Werte konstanter abrufen

Dortmund zeigte im Endspurt der Spielzeit zuletzt die Haltung und Gier, die es regelmäßig benötigt, um das beinahe überbordende Talent dieser Mannschaft stringent auf den Platz zu bekommen. Und zwar nicht nur dann, wenn sie im Sinne von Reus muss, sondern auch dann, wenn weniger Druck auf dem Kessel ist oder keine Highlight-Spiele wie in der Champions League oder am Donnerstagabend in Berlin anstehen.

Körpersprache, Kampfgeist, Konzentration, Wille, Zielstrebigkeit - diese fußballerischen wie mentalen Werte haben unter Terzic zuletzt gestimmt, seitdem hat die Borussia keinen Punkt mehr abgegeben. Sie dürfen aber nicht nur irgendwie lose im Selbstverständnis des selbsternannten zweiten Leuchtturms in Fußball-Deutschland, dessen Mannschaft auch die zweitteuerste des Landes ist, verankert sein, sondern müssen viel konstanter abgerufen werden als nur für ein paar Wochen.

Denn es sind genau Faktoren wie diese, die den Ausschlag dafür geben, Titel zu gewinnen oder näher an Branchenführer Bayern München heranzurücken. Der gereifte Jadon Sancho, Doppeltorschütze im Endspiel, drückte es passend aus: "Unseren letzten Titel haben wir vor vier Jahren gewonnen. Wir sind ein großer Verein und sollten Saison für Saison Trophäen gewinnen."

BVB-Maßstab muss auch unter Marco Rose gelten

Das wird auch in der neuen Konstellation unter Marco Rose gelten, denn der Maßstab für die Leistungen des BVB ist personenunabhängig. Rose übernimmt dank des womöglich sehr erfolgreichen Schlussspurts eine Herkulesaufgabe, die ihm als Trainer zwar zuzutrauen ist. Doch es haben vor ihm schon viele Trainerkollegen nicht dauerhaft hingekriegt, das Potential der Mannschaft so zu wecken, dass sie nicht mehr vor allem an sich selbst scheitert.

Wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Recht anmerkte, wird schon in der unmittelbaren Gegenwart die "größte Leistung" vonnöten sein, das bereits am Sonntag anstehende Bundesligaspiel beim wiedererstarkten 1. FSV Mainz 05 zu gewinnen.

Der Sieg im Pokalfinale war emotional sicherlich enorm wichtig für viele geschundene BVB-Seelen, doch er war nur die Kür. Die Pflicht für die Mannschaft wird es sein, auch die beiden abschließenden Ligapartien so zu bestreiten, dass am Ende die wirtschaftlich essentielle Qualifikation zur Champions League steht.