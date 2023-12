Bundesliga-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals: Borussia Mönchengladbach hat den VfL Wolfsburg zu Gast. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Borussia Mönchengladbach empfängt im DFB-Pokal heute den VfL Wolfsburg, ab 20.45 Uhr geht es zwischen den beiden Vereinen rund. Erst vor wenigen Wochen sind die Klubs sich in der Bundesliga begegnet, wo die heutigen Gastgeber den deutlich besseren Tag erwischt haben: Die Borussia gewann deutlich mit 4:0.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr FC 08 Homburg FC St. Pauli Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Eintracht Frankfurt Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr Hertha BSC Hamburger SV

Wenn Ihr jetzt wissen möchtet, wo Ihr Gladbach vs. Wolfsburg live sehen könnt, lest einfach weiter!

© getty Borussia Mönchengladbach empfängt heute den VfL Wolfsburg.

Gladbach vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten: Die Partie zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg ist eine von jenen, die kostenfrei im TV gezeigt werden. Die ARD wird das gesamte Duell live und in Farbe zeigen, wie gewohnt im TV und im Livestream über die ARD-Mediathek. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zu diesem Duell mit folgendem Team:

Moderator: Alexander Bommes

Reporter: Tom Bartels

Experte: Bastian Schweinsteiger

Sky ist bei allen Pokalspielen am Start, Gladbach vs. Wolfsburg ist da keine Ausnahme. Marcus Lindemann wird im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo und WOW kommentieren.

Gladbach vs. VfL Wolfsburg heute live: DFB-Pokal Achtelfinale im Liveticker

Auch bei uns könnt Ihr Euch auf dem Laufenden halten, und zwar in unserem Liveticker. Klickt Euch einfach rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg heute live: Wichtigste Infos

Spiel : Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg

: Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb : DFB-Pokal, Achtelfinale

: DFB-Pokal, Achtelfinale Datum : 05.12.2023

: 05.12.2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr TV : ARD, Sky

: Livestream : ARD-Mediathek, SkyGo, WOW

: Liveticker: SPOX

