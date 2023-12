DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: Achtelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des DFB-Pokals finden heute die ersten Achtelfinalspiele statt. SPOX verrät, wie Ihr die Partien live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Der Fokus im deutschen Fußball schwenkt am heutigen Dienstag, den 5. Dezember, auf den DFB-Pokal um, wenn die erste Hälfte der Achtelfinalrunde über die Bühne geht. Vier Spiele stehen an, davon ist nur eines ein reines Bundesliga-Duell: Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg, das um 20.45 Uhr angestoßen wird.

Der Pokalabend beginnt um 18 Uhr mit zwei Begegnungen zweier Zweitligisten. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Nürnberg und der 1. FC Magdeburg trifft auf Fortuna Düsseldorf. Danach, um 20.45 Uhr, spielt der letzte im Turnier verbliebene Regionalligist FC Homburg gegen den FC St. Pauli.

DFB-Pokal: Die heutigen Achtelfinalspiele

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 05.12. 18.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 05.12. 18.00 Uhr 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf 05.12. 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 05.12. 20.45 Uhr FC 08 Homburg FC St. Pauli

© getty

DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: Achtelfinale im TV und Livestream

Von vier Spielen sind heute zwei im Free-TV zu sehen. In der ARD geht es zuerst mit der Übertragung von Kaiserslautern vs. Nürnberg los, ab 18 Uhr ist folgendes Personal zu sehen und hören:

Experte: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Florian Naß

Danach lässt sich auch Gladbach gegen Wolfsburg beim öffentlich-rechtlichen Sender verfolgen, Kommentator dafür ist Tom Bartels. Die ARD stellt zu beiden Spielen jeweils einen kostenlosen Livestream bei sportschau.de zur Verfügung. Dieser ist kostenlos abrufbar.

Doch wer auch die anderen Duelle verfolgen möchte, muss bei Sky vorbeischauen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an allen Pokalspielen und überträgt daher heute alle vier Partien. Für die Einzelspiele werden die Sender Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport 3 (HD) genutzt. Die Konferenz dagegen wird bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event angeboten. Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW.

DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: Achtelfinale im TV und Livestream - Liveticker zu den Spielen

Jedes einzelne Pokalspiel könnt Ihr gratis im Liveticker bei SPOX mitverfolgen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal: Die morgigen Achtelfinalspiele