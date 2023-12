Im Rahmen der DFB-Pokalauslosung wird heute ermittelt, wer im Viertelfinale auf wen trifft. SPOX verrät, wie Ihr die Ziehung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Erst am vergangenen Dienstag und Mittwoch wurden noch die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals bestritten, schon geht es am heutigen Sonntag (10. Dezember) mit der Auslosung der nächsten Runde weiter. Wer trifft im Viertelfinale auf wen? Dieser Frage wird um 19.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund auf den Grund gegangen.

Mit Meister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund und Titelverteidiger RB Leipzig sind die drei besten Mannschaften der vergangenen Saison bereits aus dem Turnier.

DFB-Pokal: Diese Mannschaften sind noch im Rennen

Klub Liga Borussia Mönchengladbach Bundesliga Bayer Leverkusen Bundesliga VfB Stuttgart Bundesliga 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga Hertha BSC 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken 3. Liga

© getty

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Wo läuft die Ziehung heute live im Free-TV und Livestream?

Da die Auslosung im Rahmen der Sportschau-Sendung vonstatten geht, gibt es nur einen Anbieter, der in Frage kommt: die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 19.15 Uhr mit der Ziehung, durch die Euch folgendes Team leitet:

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Ziehungsleiter: Jens Nowotny (Ex-Nationalspieler)

Jens Nowotny (Ex-Nationalspieler) Losfee: Christian Wück (U17-Bundestrainer)

Darüber hinaus stellt die ARD bei sportschau.de auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, mit dem Ihr ebenfalls nichts Wichtiges verpasst.

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Wo läuft die Ziehung heute live im Free-TV und Livestream? Die Ziehung im Liveticker

Auch SPOX darf bei so einem wichtigen Ereignis natürlich nicht fehlen, deshalb beschreiben wir das Geschehen in Dortmund für Euch live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker der Pokalauslosung.

