Die 2. Runde des DFB-Pokals liegt hinter uns. Doch welche Teams stehen sich im Achtelfinale gegenüber? SPOX verrät Euch, wer die Ziehung heute live am Sonntag im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Die 2. Runde des DFB-Pokals brachte so einige Überraschungen mit sich. Die größte war zweifelsfrei das Ausscheiden des FC Bayern München.

Der FCB scheiterte am vergangenen Mittwoch an dem 1. FC Saarbrücken. Ohnehin schafften es nur sechs Bundesligisten in das Achtelfinale, das gab es zuletzt in der Saison 1992/93.

Ebenfalls raus sind Titelverteidiger RB Leipzig, Union Berlin, der 1. FC Köln, der 1. FC Heidenheim, der SC Freiburg, 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05.

Am heutigen Sonntag (5. November) werden die Paarungen für die 3. Runde gezogen. Los geht's um circa 15.50 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Diese Teams sind für die 3. Runde qualifiziert

Verein Liga VfB Stuttgart Bundesliga VfL Wolfsburg Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Dortmund Bundesliga Bayer Leverkusen Bundesliga Eintracht Frankfurt Bundesliga Hamburger SV 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga SC Paderborn 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga Hertha BSC 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken 3. Liga FC 08 Homburg Regionalliga

DFB-Pokal, Achtelfinale: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 3. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragung der Ziehung wird es im Free-TV geben. Ihr benötigt also kein kostenpflichtiges Abonnement, um die Auslosung live sehen zu können.

Zuständig ist das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender schaltet im Rahmen der Live-Berichterstattung des Topspiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, welches um 15 Uhr angepfiffen wird, in der Halbzeit ins Deutsche Fußballmuseum.

Als Losfee fungiert die Para-Radsportlerin Denise Schindler.

Auch einen kostenlosen Livestream stellt das ZDF zur Verfügung. Diesen könnt Ihr auf zwei Wege erreichen.

Entweder über die Seite des ZDF-Sportstudios oder mit der App der ZDF-Mediathek.

Wer keine Möglichkeit hat, die Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals live zu sehen, bleibt bei SPOX auf dem Laufenden. Wir bieten einen Liveticker an.

Hier findet Ihr den Liveticker für die Ziehung des Achtelfinals.

© getty Die 3. Runde des DFB-Pokals wird am 5. November ausgelost.

