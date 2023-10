Auf die zweite Runde des DFB-Pokals folgt die dritte. Wann es diesbezüglich zur Auslosung kommt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 31. Oktober, geht es im Rahmen der zweiten DFB-Pokalrunde zur Sache, morgen wird die zweite Hälfte gespielt. Danach stehen dann aber die 16 Achtelfinalisten fest.

Bevor der Wettbewerb am 5. und am 6. Dezember - wenn das Achtelfinale, die 3. Pokalrunde also - offiziell vonstattengehen kann, bedarf es zuerst einer Auslosung der Paarungen. SPOX wirft deshalb einen Blick in die Zukunft und geht der Frage nach dem Datum der Drittrundenauslosung nach.

DFB-Pokal, Auslosung 3. Runde: Wann ist die Ziehung?

Im DFB-Pokal ist es meistens der Fall, dass die Auslosung der bevorstehenden Runde am ersten Sonntag nach Abpfiff des letzten Spiels der vorigen Runde veranstaltet wird. Dies ist auch bei der Ziehung der 3. Runde der Fall. Sie findet nämlich am Sonntag, den 5. November, statt. Wie es schon bei der Auslosung der 2. Runde der Fall war, werden die Paarungen auch dieses Mal im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gebildet. Infos zur Losfee und zum Ziehungsleiter/zur Ziehungsleiterin gibt es noch keine.

DFB-Pokal, Auslosung 3. Runde: Wann ist die Ziehung? Übertragung im Free-TV und Livestream

Um die Übertragung der Auslosung kümmert sich auch dieses Mal das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender nutzt dabei die Halbzeitpause im Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, um die Ziehung zu halten. Somit wird eine Free-TV-Übertragung angeboten, darüber hinaus könnt Ihr auch via Livestream mit dabei sein. Dieser ist bei zdf.de kostenlos abrufbar.

DFB-Pokal, Auslosung 3. Runde: Wann ist die Ziehung? Wichtigste Infos

Event: Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals

Auslosung der 3. Runde des DFB-Pokals Datum: Sonntag, 5. November 2023

Sonntag, 5. November 2023 Uhrzeit: 15.45 Uhr

15.45 Uhr Ort: Deutsches Fußballmuseum, Dortmund

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

