FC Bayern München: "Challenge für den Winter!" Christoph Freund kündigt Transferaktivitäten und Neuer-Comeback an

Christoph Freund hat sich zu möglichen Wintertransfers des FC Bayern München geäußert. Außerdem kündigte der Sportdirektor ein baldiges Comeback von Manuel Neuer an.

Eine genaue Prognose könne er beim Torwart zwar nicht geben, es könne sich "aber nur noch um Tage handeln", sagte der 46-Jährige vor dem Gastauftritt bei Preußen Münster im DFB-Pokal dem ZDF. Trainer Thomas Tuchel musste dort auf seine komplette Innenverteidigung verzichten. Angesprochen auf mögliche Transfers im Winter erklärte Freund: "Wir diskutieren, wo wir im Winter Handlungsbedarf haben." Allerdings stehe er im täglichen Austausch mit Tuchel.

"Es muss dazu passen, es muss zur Mannschaft passen, da werden wir die richtigen Lösungen finden, aber es ist eine Challenge für den Winter", so der sportliche Leiter, der auch einen Blick auf auslaufende Verträge haben muss. "Ich habe in den ersten Wochen den Verein kennengelernt", sagte dieser: "Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten Gespräche führen."

Unter anderem die Verträge von Thomas Müller, Manuel Neuer, Eric Maxim Choupo-Moting und Sven Ulreich laufen am Ende der Saison aus. 2025 enden die Arbeitspapiere von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leroy Sané. Seit etwas mehr als drei Wochen ist Freund beim FC Bayern für die sportliche Leitung verantwortlich.