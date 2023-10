Nach Abschluss der 1. DFB-Pokalrunde geht es heute mit der Auslosung der 2. Runde weiter. SPOX verrät, wie Ihr die Ziehung live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Spät wurde die 1. Runde des DFB-Pokals am vergangenen Mittwoch abgeschlossen. 32 Teams haben es in die nächste Runde geschafft. Wer spielt nun gegen wen in der 2. Runde? Am heutigen Sonntag, den 1. Oktober, schafft die Auslosung Klarheit. Diese findet im Rahmen der Sportschau-Sendung um 19.10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

DFB Pokal, Auslosung 2. Runde heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream

Da die Auslosung in der Sportschau-Sendung vonstattengeht, ist die ARD logischerweise auch für die Übertragung verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet nicht nur eine Übertragung im Free-TV an, sondern stellt parallel dazu auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Dieser ist bei sportschau.de auffindbar.

Bei der Auslosung nimmt Stephanie Müller-Spirra die Rolle der Moderatorin ein, während DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter fungiert. Zu guter Letzt übernimmt Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi den Part der Losfee.

DFB Pokal, Auslosung 2. Runde heute live: Übertragung im Liveticker

SPOX bietet zur Zweitrunden-Ziehung einen Liveticker an, mit dem Ihr alle Paarungen im Auge behalten könnt.

Hier geht es zum Liveticker der Pokal-Auslosung.

DFB Pokal, Auslosung 2. Runde heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde