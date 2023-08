Eintracht Frankfurt trifft in der 1. Runde des DFB-Pokal auf Lok Leipzig. Hier könnt Ihr die heutige Partie im Liveticker verfolgen.

Lok Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: 1. Runde DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Frankfurt ist es das erste Pflichtspiel der Saison, bevor es am Freitag der kommenden Woche (18. August) schon in der Bundesliga weitergeht.

Vor Beginn: Die SGE schloss die vergangenen Saison als 7. in der Bundesliga ab, Lok Leipzig tritt in der Regionalliga Nordost an. Die Machtverhältnisse sind daher klar, doch der DFB-Pokal ist schon lange für jede Menge Sensationen bekannt.

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt und Lok Leipzig treffen heute um 15.30 in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Das Duell wird in Leipzig ausgetragen.

Lok Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: 1. Runde DFB-Pokal heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge für alle Abonnenten des Sportpakets. Mit dem entsprechenden Abonnement könnt Ihr das Spiel dort auch per Livestream via SkyGo oder Wow verfolgen.

