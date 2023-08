Schalke 04 gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig. SPOX begleitet die Partie am heutigen Freitag im Liveticker.

Schalke 04 ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Mission Wiederaufstieg gestartet. Mit Eintracht Braunschweig kommt es zum ligainternen Duell. Bei SPOX erfahrt Ihr im Liveticker, welches Team in die 2. Runde einzieht.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04: 1. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Bereits am Sonntag in einer Woche stehen sich Braunschweig und Schalke am 3. Spieltag der 2. Bundesliga erneut gegenüber. Wieder ist der BTSV, der mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet ist, Gastgeber.

Vor Beginn: Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Braunschweiger Eintracht-Stadion. Rund 25.000 Zuschauer haben Platz,

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BTSV: R. Hoffmann - Decarli, Behrendt, Kijewski - Marx, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, Ujah, K. Endo

S04: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Matriciani - Schallenberg - Seguin, Tempelmann - Lasme, Terodde, Karaman

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live im Free-TV und Livestream

Es gibt gleich zwei Optionen, die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 in der 1. Runde des DFB-Pokals live zu sehen.

Das ZDF kümmert sich um die Übertragung im Free-TV. Es ist eines von zwei Spielen, die an diesem Pokal-Wochenende bzw. bis Montag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Bei der zweiten Partie handelt es sich um VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln (ARD).

Ansonsten ist Sky die richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender hat alle Spiele des DFB-Pokals im Programm und zeigt somit auch Schalkes Gastspiel in Braunschweig live in voller Länge.

Folgende Livestream-Angebote gibt es außerdem:

ZDF : zdf.de oder ZDF-Mediathek

: oder Sky: SkyGo oder Wow

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 11.08.2023 18 Uhr SV Sandhausen Hannover 96 Freitag, 11.08.2023 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC Freitag, 11.08.2023 18 Uhr TuS Bersenbrück Borussia Mönchengladbach Freitag, 11.08.2023 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 Samstag, 12.08.2023 13 Uhr TSG Balingen VfB Stuttgart Samstag, 12.08.2023 13 Uhr FC Carl Zeiss Jena Hertha BSC Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Atlas Delmenhorst FC St. Pauli Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Oberneuland 1. FC Nürnberg Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Borussia Dortmund Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Viktoria Köln Werder Bremen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Teutonia 05 Ottensen Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Gütersloh Holstein Kiel Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Hallescher FC SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.08.2023 18 Uhr SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rostocker FC 1895 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rot-Weiss Essen Hamburger SV Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FV Illertissen Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr TuS Makkabi Berlin VfL Wolfsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FC Rot-Weiß Koblenz 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SpVgg Unterhaching FC Augsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr 1. FC Lok Leipzig Eintracht Frankfurt Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SV Oberachern SC Freiburg Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr Energie Cottbus SC Paderborn 07 Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr FC-Astoria Walldorf 1. FC Union Berlin Sonntag, 13.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FSV Frankfurt Hansa Rostock Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Montag, 14.08.2023 18 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln Dienstag, 26.09.2023 20.45 Uhr Preußen Münster Bayern München Mittwoch, 27.09.2023 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig