Nach Bierdusche für Leipzig-Coach Marco Rose: Stromausfall bei Pressekonferenz

Als er den großen Triumph erklären sollte, war Marco Rose plötzlich nicht mehr zu hören - seine Spieler drehten ihrem Chef kurzerhand ungewollt den Saft ab: Auf der Pressekonferenz nach dem Pokal-Triumph von RB Leipzig ist es zu einem Stromausfall gekommen.

Zuvor hatten die Spieler der Sachsen den PK-Raum gestürmt und Rose unter lautem Gegröle mit mehreren Litern Bier geduscht.

In der Folge kam es vermutlich zu einem Kurzschluss, die Mikrofone streikten. Kurzerhand wurde improvisiert, statt einer Pressekonferenz gab es ein Poolinterview mit dem Siegertrainer. Rose hatte mit RB im Finale von Berlin Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0) geschlagen.

"Einen Titel zu gewinnen, so viele Menschen so glücklich zu machen, das ist etwas Großartiges. Dafür machen wir das alle, um maximal erfolgreich zu sein", sagte Rose über den Erfolg. "Ich könnte jetzt meine Lebensgeschichte auspacken, von meiner Ernährungsumstellung erzählen, dass ich in letzter wenig Alkohol getrunken habe. Aber heute schlage ich zu, glaube ich."