Oliver Glasners Zeit als Trainer von Eintracht Frankfurt geht morgen Abend mit dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig zu Ende. Der Österreicher wird sein letztes Spiel als Trainer der Hessen bestreiten. Bei SPOX erfahrt Ihr den Grund dafür.

Oliver Glasner ist seit Juli 2021 Trainer von Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen gewann er in der Saison 2021/22 die Europa League und schaffte es in der Spielzeit darauf mit seiner Mannschaft ins Achtelfinale der Königsklasse, wo schließlich gegen den italienischen Meister SSC Neapel Schluss war. Morgen kann der Österreicher mit Frankfurt den nächsten Titel gewinnen, im Finale des DFB-Pokals trifft die SGE um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion auf Titelverteidiger RB Leipzig.

Zeitgleich ist es jedoch auch die letzte Chance für Glasner, um mit Frankfurt einen Titel zu holen, denn: Das Pokalfinale gegen Leipzig wird sein letztes Spiel als Frankfurt-Trainer sein, ganz unabhängig vom Ergebnis.

Warum eigentlich? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Eintracht Frankfurt: Warum ist das DFB-Pokal Finale das letzte Spiel von Oliver Glasner als SGE-Trainer?

Glasners Vertrag war ursprünglich bis 2024 gültig, doch der Verein entschied sich vor rund drei Wochen, getrennte Wege zu gehen. Obwohl Glasner im internationalen Wettbewerb eigentlich keinen Raum für Kritik ließ, gab es in der Bundesliga schwache Phasen, mit denen die Vereinsführung offenbar nicht zufrieden war. So auch die letzten Monate der abgelaufenen Bundesliga-Saison, als die Sieglosserie zu einem Zeitpunkt sogar zehn Spiele überschritt.

© getty Oliver Glasners größter Triumph mit Eintracht Frankfurt war der Gewinn der Europa League 2021/22.

Zum Saisonendspurt fing man sich dann wieder und erreichte immerhin noch den siebten Platz. Zu spät, finden die Bosse. "Nach langen und intensiven Gesprächen sowie einer ausführlichen Analyse", hieß es in der Eintracht-Mitteilung, sei entschieden worden, "die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden. Die sportliche Entwicklung und die Gesamtdarstellung in der Rückrunde veranlassten die Klubverantwortlichen zu einer neuen Bewertung des Status quo." Glasner selbst nahm die Entscheidung gut auf: "Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung, die mir plausibel dargelegt wurde."

Jedoch konnte man bereits vor der offiziellen Bekanntgabe erste Anzeichen der bevorstehenden Trennung erkennen, als Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann den Trainer für dessen Wutrede gegen einen Journalisten nach einer Pleite gegen die TSG Hoffenheim kritisierte: "Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der dort seine Arbeit macht und seine Frage auf sehr ruhige Art und Weise stellt ohne einen zynischen Unterton."

Wie es mit Glasner weitergeht, ist noch offen. Er will jedenfalls erst nach dem Pokalfinale über seine Zukunft entscheiden: "Ich beschäftige mich jetzt ausschließlich mit Eintracht Frankfurt. Ich finde, die Mannschaft, die Fans und die Stadt haben 100 Prozent Oliver Glasner bis zum letzten Spiel verdient".

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

