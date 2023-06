Im DFB-Pokal werden heute die ersten Schritte in Richtung Titel 2024 gemacht: Die Auslosung der 1. Runde findet statt. Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Kaum hat sich RB Leipzig zum zweiten Mal in Folge zum Pokalsieger gekrönt, werden heute im Dortmunder Fußballmuseum die Paarungen für die erste Hauptrunde der kommenden gezogen. Um 17.10 Uhr geht es los.

Insgesamt werden auch in der neuen Spielzeit wieder 64 Teams am DFB-Pokal teilnehmen. 36 davon sind die Klubs der beiden höchsten deutschen Spielklassen, weitere vier werden die Bestplatzierten der 3. Liga sein (Der SC Freiburg II wird als nicht teilnahmeberechtigtes Team durch den 1. FC Saarbrücken ersetzt). Obendrauf kommen dann noch die 21 Landespokalsieger sowie jeweils ein Verein aus NRW, Bayern und Niedersachsen.

Das sind die Teams in den Lostöpfen, aber was ist mit der Übertragung im TV und Livestream? Alle Infos gibt's hier.

DFB Pokal, Auslosung 1. Runde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Ihr möchtet die Auslosung live sehen? Dann könnt Ihr das vollkommen kostenfrei im ZDF tun. In der sportstudio reportage werden ab 17.10 die Lostrommeln angeschmissen, Sven Voss wird das Ganze moderieren. Ihm zur Seite stehen Losfee Stabhochspringerin Sarah Vogel und Ziehungsleiter DFB-Päsident Bernd Neuendorf.

Einen kostenlosen Stream der Ziehung gibt es ebenfalls, und zwar in der ZDF-Mediathek.

© getty Wer wird im Kampf um diesen Pokal in der 1. Runde aufeinandertreffen?

DFB Pokal: Auslosung der 1. Runde heute im Liveticker

Wenn Ihr kein Bewegtbild braucht, aber dennoch auf dem Laufenden bleiben möchtet, könnt Ihr auch ganz einfach in unseren Liveticker reinschauen. Ab 15 Uhr geht dieser unter folgendem Link online:

Hier geht's zum Liveticker zur Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

Ganz so schnell geht es im Anschluss nicht weiter mit der Pokalsaison. Am 11. August werden die ersten Duelle ausgetragen, der FC Bayern München und RB Leipzig müssen aufgrund des Super Cups am 12. August noch ein wenig länger warten. Alle Termine findet Ihr hier:

Runde Termin 1. Hauptrunde 11.-14. August 2023 2. Runde 31. Oktober-1. November 2023 Achtelfinale 5.-6. Dezember 2023 Viertelfinale 30.-31. Januar, 6.-7. Februar 2024 Halbfinale 2.-3. April 2024 Finale 25. Mai 2024

DFB Pokal, Auslosung der 1. Runde: Wichtigste Infos

Event: DFB-Pokal, Auslosung der 1. Runde

DFB-Pokal, Auslosung der 1. Runde Datum: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Ort: Fußballmuseum, Dortmund

Fußballmuseum, Dortmund Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF-Mediathek

Liveticker: SPOX

