Heute steigt das DFB-Pokal-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Doch wer zeigt die Partie heute im Free-TV? Wir liefern Euch alle Informationen zu der Übertragung des DFB-Pokal-Finales im TV und im kostenlosen Livestream.

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig stehen sich heute Abend im Finale des DFB-Pokals gegenüber. Leipzig gewann den DFB-Pokal im vergangenen Jahr erstmals, Frankfurt greift nach dem nächsten Cupsieg nach 2018.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream sehen - Datum, Termin, Infos

Das Finale um den DFB-Pokal steigt am heutigen Samstag, 3. Juni, im Berliner Olympiastadion. Dort beginnt das Spiel zwischen den beiden deutschen Topteams um 20 Uhr.

Für Oliver Glasner ist es das letzte Spiel als Trainer der Eintracht. Der Österreicher verlässt den Verein nach dieser Saison. Mit einem Sieg würden die Hessen in der kommenden Saison in der Europa League spielen. RB Leipzig tritt dann sogar in der Champions League an. Das Team von Trainer Marco Rose ist heiß auf die Titelverteidigung.

© getty Eintracht Frankfurt (weiß) und RB Leipzig werden sich heute einen heißen Fight um den Sieg liefern.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream

Das DFB-Pokal-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird heute live im Free-TV übertragen! Die Übertragungsrechte liegen beim ZDF. Das "Zweite" startet mit der Live-Übertragung um 19.25 Uhr mit folgenden Personal:

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Kommentator: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Co-Kommentator: Hanno Balitsch

Ebenfalls kostenlos könnt Ihr das Finale im Livestream auf zdf.de verfolgen - auf dem Endgerät Eurer Wahl.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream

Zwei weitere Anbieter zeigen Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live - dafür müsst Ihr allerdings jeweils bezahlen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live auf folgenden Kanälen: Sky Sport UHD, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event.

Als Sky-Kunden könnt Ihr alternativ das Duell heute Abend mit dem via WOW oder der Sky Go-App im kostenpflichtigen Livestream erleben.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der angebotene Livestream von OneFootball.

DFB-Pokal, Finale: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im Liveticker

SPOX berichtet heute sehr ausführlich im Liveticker vom DFB-Pokal-Finale. Schon weit vor dem Anpfiff erfahrt Ihr dort die letzten Neuigkeiten zum Spiel.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokalfinals Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig.

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV? So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und kostenlosen Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty Trainer Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt nach dem DFB-Pokal-Finale.

DFB-Pokal, Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Kolo Muani RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

