Union Berlin und der VfL Wolfsburg stehen sich heute im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. SPOX tickert das Duell live mit.

Im DFB-Pokal geht es heute so richtig zur Sache! Die Bundesligisten Union Berlin und VfL Wolfsburg kämpfen im Achtelfinale ums Weiterkommen. Bei SPOX könnt Ihr das komplette Spiel live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Union Berlin vs. Wolfsburg ist eine von vier reinen Bundesliga-Duellen im DFB-Pokal. Die Wölfe mussten in der Liga nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen. Werder Bremen unterlag man 1:2. Union Berlin setzte sich im Hauptstadtderby hingegen zum fünften Mal in Folge gegen den Rivalen Hertha BSC durch und drang damit auf Rang zwei der Bundesligatabelle vor. Der Abstand zu Tabellenführer FC Bayern München beträgt nur mehr einen Zähler.

Vor Beginn: Um 20.45 Uhr wird die Partie, die im Berliner Stadion an der Försterei ausgetragen wird, angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg.

© getty Der VfL Wolfsburg muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Union Berlin ran.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wer das Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg heute live verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender zeigt das Achtelfinale auf folgenden Sendern: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Für den Livestream-Zugang von Sky wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Seguin, Haberer - Becker, Jordan

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Seguin, Haberer - Becker, Jordan VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick