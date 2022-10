Die 2. Runde des DFB-Pokals ist zwar noch nicht gespielt, trotzdem ist bereits bekannt, wann die Auslosung des Achtelfinals stattfindet. Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Am heutigen Dienstag (18. Oktober) findet die erste Hälfte der 2. DFB-Pokalrunde statt. Die zweite Hälfte, die wie heute acht Begegnungen beinhaltet, steigt dann morgen. Doch während die 32 noch verbliebenen Mannschaften um die Tickets für die nächste Runde kämpfen, blickt SPOX schon mal auf ebendiese Runde, aufs Achtelfinale, und die damit verbundene Auslosung zur Ermittlung der Paarungen.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Während das Ausspielen der Achtelfinalrunde noch etwas länger dauert - gespielt wird erst wieder im neuen Jahr, an folgenden Tagen: 31. Januar, 1. Februar, 7. und 8. Februar 2023, da dazwischen noch die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet -, müssen deutsche Fußballfans auf die Auslosung immerhin nicht so lange warten. Die steigt nämlich bereits am Sonntag (23. Oktober) in der aktuellen Woche. Um 19.15 Uhr geht die Ziehung der acht Begegnungen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund über die Bühne.

© imago images / Hommes/Eibner-Pressefoto Das DFB-Pokal-Achtelfinale wird am 23. Oktober ausgelost.

Was die Übertragung betrifft, kümmert sich darum die ARD, somit wird die komplette Auslosung im Free-TV gezeigt. Doch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream, der kostenlos und bei sportschau.de auffindbar ist, wird die Ziehung angeboten.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? Die Ziehung im Liveticker

Wer auf das TV- und Livestream-Angebot der ARD nicht zugreifen kann, bekommt eine andere Möglichkeit geboten, wie er bei der Auslosung live mit dabei sein kann - nämlich im Liveticker bei SPOX.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? Wichtigste Infos

Veranstaltung: Auslosung des Achtelfinals

Auslosung des Achtelfinals Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Anstoß: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Ort: Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, Dortmund

Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, Dortmund TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick