TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 stehen sich heute in der 2. Runde des DFB-Pokals gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Vor nicht einmal einer Woche, am Freitag, standen sich die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 in der Bundesliga gegenüber. Die Kraichgauer setzten sich im Rahmen des 10. Spieltags mit 3:0 durch und schossen den Aufsteiger aus Gelsenkirchen tiefer in die Krise. Vier Niederlagen in Folge musste Schalke einstecken, was in der Liga aktuell nur Platz 17 bedeutet.

Beim Duell am heutigen Dienstag, den 18. Oktober, sind die Rahmenbedingungen jedoch anders - es handelt sich um ein Pokalspiel, und im Pokal herrschen bekanntermaßen andere Gesetze. Dass ein Underdog mal einen Favoriten rauswirft, ist durchaus üblich.

Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der PreZero-Arena, der Spielstätte der Hoffenheimer in Sinsheim, ausgetragen.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Wer Hoffenheim gegen Schalke 04 heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte am kompletten Wettbewerb, weswegen heute alle Spiele (inklusive Konferenz) dort zu sehen sind. Das Einzelspiel Hoffenheim vs. Schalke 04 ist ab 20.35 Uhr auf Sky Sport 4 (HD) und Sky Sport 8 (HD) zu sehen, dabei fungiert Christian Strassburger als Kommentator. Die Konferenz wird auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD) gezeigt.

Was Sky im Pay-TV anbietet, ist zudem auch im Livestream bei Sky zu sehen. Um dort das Einzelspiel oder die Konferenz freischalten zu können, braucht man entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

© getty Die TSG Hoffenheim bezwang den FC Schalke 04 in der Liga vor wenigen Tagen mit 3:0.

Eine Option, das Spiel live zu verfolgen, bietet auch OneFootball an. Dort kostet das Spiel 3,99 Euro.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls mit von der Partie, wenn sich Hoffenheim und Schalke 04 zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen begegnen. Wir tickern für Euch das Spielgeschehen, falls nötig, bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen live mit.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Baumgartner, Dabbur

Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Baumgartner, Dabbur Schalke 04: Schwolow - Aydin, Greiml, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral - Drexler, Bülter, Mollet - Terodde

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2

2 Datum: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick