Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal wird heute die 2. Runde eröffnet, unter anderem empfangen die Stuttgarter Kickers zuhause Eintracht Frankfurt. Wir klären Euch über die verschiedenen Übertragungswege im TV, Livestream und Liveticker auf.

Die Kickers richten die heutige Begegnung aus, was bedeutet, dass das Gazi-Stadion auf der Waldau als Spielstätte herhalten wird. Ab 18 Uhr wird dort der Ball rollen.

Wer hier als Favorit in die Partie geht, dürfte kein Geheimnis sein - Stuttgart spielt in der Oberliga, Frankfurt in der Champions League. Zwar unterlagen die Adler dort zuletzt Tottenham Hotspur mit 2:3, doch zeigten sie sich in der Bundesliga am Wochenende darauf in Torlaune: 5:1 fegten sie Bayer 04 Leverkusen vom Feld.

Ihr möchtet wissen, wo Ihr Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Euch.

Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Die meisten Pokalspiele werden in der Saison 2022/23 live und exklusiv in voller Länge von Sky übertragen. Auch Stuttgart gegen Frankfurt wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender gezeigt, und zwar auf Sky Sport 6. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn, also um 17.30 Uhr beginnen dort die Vorberichte, als Kommentator ist Toni Tomic im Einsatz. Möchtet Ihr auch über die restlichen Spiele im Bilde bleiben, könnt Ihr auch zur Konferenzschaltung greifen. Die läuft auf den Kanälen Sky Sport 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - das gesamte Programm von Sky wird auch online gestreamt. SkyGo und WOW heißen hier Eure Anlaufstellen, beide sind kostenpflichtig.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Wenn Ihr ausschließlich am heutigen Duell interessiert seid, bietet sich überdies OneFootball an. Dort könnt Ihr die Sky-Übertragung nämlich ohne Abo für einmalig 3,99 Euro buchen.

© getty Eintracht Frankfurt ist heute bei den Stuttgarter Kickers zu Gast.

Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Kein Sky-Abo? Kein Problem! Ihr könnt auch einfach bei SPOX vorbeischauen, wir tickern nämlich die gesamte Partie live mit!

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt.

DFB-Pokal, Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Kickers: Castellucci - Moos, Zagaria, N. Kolbe, D. Kammerbauer - Campagna - Dicklhuber, Blank, Kiefer, Riehle - Braig

Castellucci - Moos, Zagaria, N. Kolbe, D. Kammerbauer - Campagna - Dicklhuber, Blank, Kiefer, Riehle - Braig Eintracht: Trapp - Smolcic, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, C. Lenz - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

© getty Die Eintracht zeigte sich in der Bundesliga in Torlaune.

Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Wichtigste Infos

Be gegnung: Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt

Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart

Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick