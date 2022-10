SC Paderborn vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen ist heute zu Gast beim Zweitligisten SC Paderborn und kämpft in der 2. Runde des DFB-Pokals um ein Weiterkommen. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im DFB-Pokal darf am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober, das nächste Spektakel erwartet werden. Im Rahmen der 2. Runde stehen sich der Zweitligist SC Paderborn und Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen gegenüber. Es ist eines von vier Pokalspielen, die heute um 18 Uhr angepfiffen werden. Als Spielstätte dient die Home-Deluxe-Arena in Paderborn.

Obwohl die beiden Klubs nicht in derselben Spielklasse spielen, darf man trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Paderborn ist aktuell Zweiter in der 2. Bundesliga, Werder Bremen spielt bislang ebenfalls eine gute Saison, als Neuankömmling liegen die Norddeutschen im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle.

Außerdem: In der abgelaufenen Saison, als beide noch in der 2. Bundesliga waren, trafen die heutigen Kontrahenten zweimal aufeinander. Das Duell in der Hinrunde gewann Paderborn 4:1, in der Rückrunde revanchierten sich die Werderaner mit dem 4:3-Sieg.

SC Paderborn vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Paderborn gegen Werder Bremen live verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig, beim Pay-TV-Sender sind in der Pokalsaison 2022/23 nämlich alle Spiele zu sehen - Paderborn vs. Bremen ist dabei keine Ausnahme. Das Spiel wird auf zwei Arten angeboten - als Einzelspiel bei Sky Sport 4 (HD), wo ab 17.30 Uhr die Livebilder gezeigt werden und Marcel Meinert als Kommentator eingesetzt wird. Zusätzlich sind Ausschnitte des Spiels noch in Form einer Pokal-Konferenz zu sehen. Was die Konferenz betrifft, müsst Ihr Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event oder Sky Sport Mix aufrufen.

Außerdem liefert Sky zum Einzelspiel und zur Konferenz auch Livestreams. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugriff auf die Streams: ein SkyGo-Abonnement und WOW.

OneFootball ist ebenfalls für die Übertragung von Paderborn gegen Werder Bremen verantwortlich. Die Kosten für den Livestream liegen bei 3,99 Euro.

SC Paderborn vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Die, die das Spiel nicht bei Sky oder OneFootball live verfolgen können, müssen trotzdem nicht darauf verzichten, denn SPOX bietet es im Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem SC Paderborn und Werder Bremen.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz.

SC Paderborn vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Paderborn: Huth - Rohr, Heuer, M. Hoffmeier - Schallenberg - Obermair, Justvan, Muslija, Leipertz - Pieringer, Srbeny

Huth - Rohr, Heuer, M. Hoffmeier - Schallenberg - Obermair, Justvan, Muslija, Leipertz - Pieringer, Srbeny Werder Bremen: Pavlenka - Stark, Veljkovic, Pieper - Weiser, Gruev, A. Jung - Schmid, Stage - Füllkrug, Burke

SC Paderborn vs. Werder Bremen, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Paderborn vs. Werder Bremen

SC Paderborn vs. Werder Bremen Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: 2

2 Datum: 19. Oktober 2022

19. Oktober 2022 Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Home-Deluxe-Arena, Paderborn

Home-Deluxe-Arena, Paderborn TV: Sky

Livestream: SkyGo, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 2. Runde im Überblick