RB Leipzig empfängt heute in der 2. Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Hamburger SV. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Anpfiff: 18 Uhr

Aufstellung RB Leipzig
Blaswich - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, Kampl, Raum, Szoboszlai, Forsberg - Silva, Poulsen

Aufstellung HSV
Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, David, Muheim - Meffert, Reis, Suhonen - Jatta, Königsdörffer, Dompé

RB Leipzig vs. HSV: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hamburg legte mit einem 3:1 nach Verlängerung beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth los. Der HSV ließ erst in der vergangenen Saison wieder erkennen, dass der Pokal einst ein durchaus liebgewonnener Wettbewerb für die Rothosen war. Erst im Halbfinale zog der Zweitligist gegen den SC Freiburg den Kürzeren (1:3). Immer mal wieder schaffte man es unter die besten Vier. Die drei Pokalsiege gehen allerdings alle aufs letzte Jahrtausend zurück. Ihren dritten Triumph feierten die Norddeutschen 1987.

Vor Beginn: Drei Pokalfinals haben die Roten Bullen inzwischen bestritten und im Mai 2022 erstmals triumphiert. Das bedeutete den ersten nennenswerten Titel der immer noch jungen Vereinsgeschichte. Schließlich spielen die Messestädter erst seit 2011 im DFB-Pokal mit und sind nun zum elften Mal dabei. In den laufenden Wettbewerb startete man mit einem 8:0 gegen den Regionalligisten FC Teutonia 05.

Vor Beginn: Ebenfalls drei Umstellungen gibt es bei den Gästen. In der Hamburger Anfangsformation fehlen heute Sebastian Schonlau (Bank), Laszlo Benes (Erkältung) und Robert Glatzel (Rückenprobleme). Dafür beordert Tim Walter von Beginn an Jonas David, Anssi Suhonen und Jean-Luc Dompe aufs Feld.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel gibt es aufseiten der Hausherren drei Veränderungen. Anstelle von Amadou Haidara, Xaver Schlager (beide Bank) und Christopher Nkunku (Operation am rechten Handgelenk) rücken Benjamin Henrichs, Kevin Kampl und Yussuf Poulsen in die Leipziger Startelf. Marco Rose hat nur gut eine Handvoll Alternativen auf der Bank sitzen, weil unter anderem auch Timo Werner wegen eines Infekts nicht dabei sein kann und Marcel Halstenberg im DFB-Pokal noch eine Rotsperre vom letzten Finale im Mai abbrummen muss.

Vor Beginn: RB Leipzig findet langsam wieder in die Spur, seit der Übernahme von Trainer Marco Rose läuft es besser. Aus den vergangenen drei Partien in der Liga nahmen die Sachsen sieben Punkte mit. Auch der HSV ist grundsätzlich nicht schlecht unterwegs, in der 2. Bundesliga ist man Dritter, zuletzt musste man jedoch ausgerechnet im Derby gegen FC St. Pauli die erste Pleite der Saison einstecken.

Vor Beginn: Um 18 Uhr wird die Begegnung angepfiffen und in der Leipziger Red Bull Arena ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 2. DFB-Pokalrunde. Der Hamburger SV ist zu Gast bei RB Leipzig.

RB Leipzig vs. HSV: DFB-Pokal 2. Runde heute im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Leipzig und dem HSV ist live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Die Einzelübertragung wird auf den Sendern Sky Sport 3 und Sky Sport UHD gezeigt. Die Konferenz wird bei Sky Sport 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix angeboten.

Parallel zur Übertragung im TV ist Leipzig vs. Hamburg auch im Livestream von Sky zu sehen. Die zwei Optionen, die Euch darauf Zugriff ermöglichen, sind das SkyGo-Abonnement und WOW.

OneFootball hat das Spiel ebenfalls im Angebot, dort kostet es 3,99 Euro.

RB Leipzig vs. HSV, DFB-Pokal 2. Runde - Offizielle Aufstellungen

