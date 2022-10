Der VfL Wolfsburg ist am heutigen Abend in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Die komplette Pokalbegegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zweitligist Eintracht Braunschweig bekommt es heute im DFB-Pokal mit dem Erstligisten VfL Wolfsburg zu tun. In der 1. Pokalrunde konnte Braunschweig mit Hertha BSC schon einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb werfen. Ob der VfL Wolfsburg heute ebenfalls gegen Eintracht Braunschweig ausscheidet, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eintracht Braunschweig kann in der 2. Bundesliga auf erfolgreiche Wochen zurückblicken. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Michael Schiele ungeschlagen, zuletzt holte Braunschweig einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Die Favoritenrolle hat am heutigen Tag dennoch der VfL Wolfsburg inne, denn auch die Formkurve des VfL zeigte in den vergangenen Wochen nach oben. Erreicht das Team von Niko Kovac heute das Achtelfinale des DFB-Pokals?

Vor Beginn: Die Partie wird heute um 20.45 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pokalbegegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg.

Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - de Medina, Benkovic, Wiebe - Marx, Nikolaou, Donkor - Pherai, Krauße - Ujah, Kaufmann

Fejzic - de Medina, Benkovic, Wiebe - Marx, Nikolaou, Donkor - Pherai, Krauße - Ujah, Kaufmann VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die DFB-Pokalpartie zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg heute auf Sky Sport 2 (HD) live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20.40 Uhr. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event könnt Ihr das Pokalduell alternativ in der Konferenz sehen.

Sky bietet Euch mit der Sky-Go-App und WOW zudem gleich zwei Optionen, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky könnt Ihr auch, ganz ohne Abo, auf OneFootball sehen.

