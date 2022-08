Die 1. Runde des DFB-Pokals ist zwar noch nicht ganz zu Ende gespielt, einen Termin für die Auslosung der 2. Runde gibt es jedoch bereits trotzdem. SPOX verrät Euch, wann die Ziehung stattfindet.

Von den 64 deutschen Mannschaften, die ursprünglich für den DFB-Pokal qualifiziert waren, haben die meisten ihr Erstrundenspiel bereits bestritten. Lediglich zwei Spiele der 1. Runde müssen noch absolviert werden.

Der aktuelle Pokalsieger RB Leipzig steigt am 30. August in den Wettkampf ein, der Gegner der Sachsen ist der Regionalligist FC Teutonia Ottensen. Einen Tag später, am 31. August, wird die 1. Runde dann mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Drittligist FC Viktoria Köln beendet.

Der Grund für die späte Ansetzung ist der DFL-Supercup, der am 30. Juli und damit am selben Wochenende stattfand wie die Spiele der 1. Pokalrunde. Die Münchner besiegten im Supercup die Leipziger mit 5:3 und sicherten sich dabei den ersten Titel der Saison 2022/23.

© getty RB Leipzig und der FC Bayern sind erst am 30. bzw. am 31. August im Rahmen der 1. DFB-Pokalrunde im Einsatz.

Obwohl die beiden Partien also noch anstehen, ist der Termin, an dem die 2. Runde ausgelost wird, bereits bekannt.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?

Fans der Klubs, die es in Runde zwei geschafft haben, müssen sich noch ein wenig gedulden. Die Auslosung findet nämlich erst am Sonntag, den 4. September statt, also am ersten Wochenende nach Abschluss der 1. Runde, wie der DFB dem kicker bestätigte.

Was die Übertragung betrifft, gibt es eine Änderung. Wie üblich ist die Ziehung im Free-TV zu sehen, dieses Mal kümmert sich jedoch das ZDF darum, nicht die ARD. Nähere Infos bezüglich Losfee und Moderator gibt es aktuell noch nicht. Nachdem die Auslosung im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, ist sie auch im kostenlosen Livestream zu sehen - bei zdf.de.

Die Spiele der 2. Runde selbst steigen dann am 18. und am 19. Oktober. Sky zeigt dabei jedes einzelne Spiel im Pay-TV und im Livestream, der via SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar ist. Die ARD und das ZDF bieten zudem ausgewählte Spiele im Free-TV und im Livestream an.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Mit den Stuttgartern Kickers hat es ein Oberligist und mit dem VfB Lübeck ein Regionalligist in die 2. Runde geschafft. Die restlichen bereits qualifizierten Klubs sind in den oberen drei Ligen zuhause.