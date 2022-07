In der 1. Runde des DFB-Pokals muss Schalke 04 am heutigen Tag beim Bremer SV antreten. Das komplette Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison steht für Schalke 04 am heutigen Tag die 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, ob der Bundesliga-Aufsteiger mit dem Bremer SV seine Auftakthürde meistern kann.

Bremer SV vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Regionalligist gegen Bundesligist! So lautete heute das Duell zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 in der 1. Runde des DFB-Pokals. Für den S04 markierte die kommende Saison die Rückkehr in die Bundesliga. Ein Sieg heute für den Favoriten aus Gelsenkirchen könnte die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen. Kann der Bremer SV den Favoriten dennoch heute ärgern und Schalke zu Hause ein Bein stellen?

Vor Beginn: Die DFB-Pokalpartie der 1. Runde beginnt heute um 13.01 Uhr im Marschweg-Stadion in Oldenburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem Bremer SV und Schalke 04.

Bremer SV vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bremer SV: Seemann - Sauermilch, Burke, Kmiec - Muszong, Kaiser, Kasper - Warm, Kunkel - Hamid - Diop

Seemann - Sauermilch, Burke, Kmiec - Muszong, Kaiser, Kasper - Warm, Kunkel - Hamid - Diop Schalke 04: Schwolow - Brunner, M. Kaminski, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Polter

Bremer SV vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr heute auf Sky Sport 3 (HD) das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 im Pay-TV sehen. Ab 12.30 Uhr seht Ihr dort die Übertragung, der Anpfiff erfolgt um 13.01 Uhr.

Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix könnt Ihr das Duell zudem in der Konferenz auf Sky verfolgen.

Mit der Sky-Go-App und WOW könnt Ihr die heutige Partie zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 zudem als Sky-Kunden im Livestream erleben. OneFootball zeigt das Pokalduell heute ebenfalls im Livestream.

