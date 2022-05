Der SC Freiburg und RB Leipzig bestreiten am heutigen Samstag in Berlin das Finale im DFB-Pokal. SPOX teilt Euch im Vorfeld des Endspiels mit, wie Ihr nichts verpasst und es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wer folgt auf Borussia Dortmund und gewinnt dieses Jahr den DFB-Pokal? Der FC Bayern München jedenfalls nicht. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist schon in der zweiten Runde gescheitert, unterlag Borussia Mönchengladbach auswärts klar und deutlich mit 0:5. Für den BVB war derweil auch schon im Achtelfinale mit einer 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli Endstation.

Nach Berlin geschafft haben es diesmal der SC Freiburg und RB Leipzig. Die Breisgauer und die Sachsen nehmen es am heutigen Samstag, den 21. Mai im Finale miteinander auf. Erstmals seit 2019 ist es eine Vollauslastung des Olympiastadions in der deutschen Hauptstadt wieder möglich, 2020 und 2021 war das wegen der Coronavirus-Pandemie jeweils nicht möglich. Los geht es in Berlin um 20 Uhr, wenn Schiedsrichter Sascha Stegemann das Endspiel anpfeift.

Der Weg der Freiburger ins Finale führte über die Würzburger Kickers (1:0), den VfL Osnabrück (2:2 n. V., 3:2 i. E.), die TSG Hoffenheim (4:1), den VfL Bochum (1:2 n. V.) und den Hamburger SV (3:1), während die Leipziger den SV Sandhausen (4:0), den SV Babelsberg 03 (1:0), Hansa Rostock (2:0), Hannover 96 (4:0) und Union Berlin (2:1) ausschalteten.

Eine der Fragen vor dem heutigen Finale: Wie kann man es im TV, Livestream und Liveticker anschauen, wenn nicht direkt vor Ort im Stadion? SPOX informiert darüber, wie es sich mit der Übertragung zum Endspiel verhält.

© getty Vergangenes Jahr gewann Borussia Dortmund das Pokalfinale gegen RB Leipzig.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, das DFB-Pokalfinale heute live im TV und Livestream zu verfolgen.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV

Auf Sendung geht heute zum einen mit der ARD ein öffentlich-rechtlicher Sender. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr, durch den Anstoß um 20 Uhr wird die Tagesschau dann übrigens auf 20.50 Uhr verlegt. Dann ist Halbzeit in Berlin.

Die Moderation übernimmt Jessy Wellmer, Experte ist Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird das Kräftemessen von Gerd Gottlob.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV

Neben der ARD ist auch Sky berechtigt, das Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig heute live zu übertragen. Der Pay-TV-Sender startet sein Programm auf Sky Sport 1 dazu ebenfalls um 19 Uhr, begrüßen werden Euch dann Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Wolff-Christoph Fuss ist als Kommentator am Mikrofon.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute im Livestream

Sowohl die ARD als auch Sky bieten Ihren Kunden an, das TV-Programm auch via Livestream zu erleben. Bei dem öffentlich-rechtlichen Sender geht das ganz einfach online über die Website, im Falle von Sky stehen hierfür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Noch kein Kunde bei Sky? Das Sky Ticket, das unter anderem auch noch die Bundesliga, die Premier League und die Formel 1 beinhaltet, gibt es zu Beginn für 19,99 Euro pro Monat.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute im Liveticker

Live begleitet wird das Finale im DFB-Pokal auch bei SPOX. Hier steht bereits ein Liveticker parat, der dann unmittelbar vor der Partie etwa die Aufstellungen liefert und mit dem Anpfiff dann ständige Updates bereithält, was in Berlin passiert.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SC Freiburg - RB Leipzig

SC Freiburg - RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Finale

Finale Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Datum: 21. Mai 2022

21. Mai 2022 Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr TV: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten fünf Jahre