DFB-Pokalfinale: Pressekonferenz von Christian Streich und Domenico Tedesco heute im Liveticker

Vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig treffen sich die Trainer Christian Streich und Domenico Tedesco zur Pressekonferenz im Berliner Olympiastadion. SPOX berichtet ab 13 Uhr im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg - RB Leipzig: Die Pressekonferenz mit Christian Streich und Domenico Tedesco im Liveticker

Vor Beginn: Für den SC Freiburg ist es wohl das wichtigste Spiel der Klub-Geschichte, denn es ist die erste Teilnahme am DFB-Pokal-Finale. Für RB Leipzig ist es nach 2019 (Niederlage gegen Bayern) und 2021 (Niederlage gegen Dortmund) die dritte Teilnahme am Endspiel. Sollte Leipzig also gewinnen, wäre es der erste bedeutende Titel für die Sachsen überhaupt.

Vor Beginn: Ein etwas anderes Pokalfinale steht am Samstag im Berliner Olympiastadion an: Keine Bayern, kein Dortmund - das erste Pokalfinale seit elf Jahren, ohne die beiden Topklubs der Bundesliga. Stattdessen SC Freiburg - RB Leipzig im Endspiel um die goldene Trophäe in Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag. Los geht's mit der PK um 13 Uhr.

SC Freiburg - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Forsberg, Nkunku - Silva