Kaum wurde der Sieger des DFB-Pokals in der Saison 2021/22 gekürt steht auch schon die Auslosung für die kommende Pokalsaison 2022/23 auf dem Programm. Wir liefern Euch alle Informationen zu der Ziehung und erklären Euch, wo Ihr die Auslosung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Seit 1935 wird jährlich vom DFB der wichtigste Pokalwettbewerb im deutschen Fußball ausgetragen. Wie üblich kämpfen auch in der kommenden Pokalsaison insgesamt 64 Mannschaften um den DFB-Pokal 2022/23. In der Auslosung werden nun die Spielpaarungen für die 1. Runde ermittelt.

DFB-Pokal 2022/23, Auslosung: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Am Sonntag, den 29. Mai, findet die Auslosung für die 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 statt. Um 19.15 Uhr beginnt die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Also Losfeen agieren am Sonntagabend DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz.

Bei der Auslosung werden die Begegnungen der 1. Runde ermittelt. Die 1. Pokalrunde der kommenden Saison wird vom 29. Juli bis zum 1. August ausgetragen. Weil der Meister FC Bayern München und der Pokalsieger RB Leipzig am 30. Juli den Supercup bestreiten, finden deren Erstrundenspiele erst am 30. und 31. August statt. Für die Teams bedeutet die 1. Runde die Auftakthürde vor einem langem Weg in das Finale, welches für den 3. Juni 2023 im Olympiastadion in Berlin terminiert ist.

© getty Kevin Großkreutz tritt bei der Ziehung als Losfee aus.

Insgesamt 64 Mannschaften duellieren sich in der 1. Runde des DFB-Pokals. Die 36 Profiteams der 1. und 2. Bundesliga, sowie die vier besten Mannschaften der vergangenen Drittliga-Saison sind für die 1. Runde gesetzt. Das restliche Teilnehmerfeld setzt sich aus den Landespokalsiegern sowie den jeweils stärksten Teams aus dem Landesverbänden NRW, Bayern und Niedersachsen zusammen.

Runde Termin Jahr 1. Runde 29. Juli - 1. August, 30. August, 31. August 2022 2. Runde 18. Oktober, 19. Oktober 2022 Achtelfinale 31. Januar, 1. Februar, 7. Februar, 8. Februar 2023 Viertelfinale 4. April, 5. April 2023 Halbfinale 2. Mai, 3. Mai 2023 Finale 3. Juni 2023

Die DFB-Pokals Auslosung für die 1. Runde der Saison 2022/23 zeigt die ARD am Sonntag, den 29. Mai, im Free-TV. Ab 19.15 Uhr seht Ihr im Ersten die Auslosung live und in voller Länge.

Die ARD bietet zudem einen kostenlosen Livestream der Übertragung an. Den findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

