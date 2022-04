Der letzte Schritt bis zum Pokalfinale. Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen der Hamburger SV und der SC Freiburg aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Halbfinale des DFB-Pokals heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Noch einmal gewinnen und man steht im DFB-Pokalfinale in Berlin. Sowohl der HSV als auch der SC Freiburg wollen am 21. Mai um den goldenen Pokal spielen.

Der SC Freiburg geht als klarer Favorit in die Partie. Die Truppe von Trainer Christian Streich kämpft in der aktuellen Bundesligasaison um die internationalen Plätze. Sogar die Champions League ist in Reichweite.

Champions League gab es beim Hamburger SV vor Ewigkeiten. Der Verein befindet sich seit vier Jahren in der zweiten Liga und auch diese Saison scheint der Aufstieg ins Oberhaus nicht zu klappen. Nun will das Team aus dem Norden Deutschland die Überraschung schaffen und ins DFB-Pokalfinale einziehen.

Hier erfahrt Ihr, wer das Halbfinale heute live zeigt und überträgt.

© getty Der HSV siegt im Viertel- und Achtelfinale des DFB-Pokals jeweils im Elfmeterschießen.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Nur ausgewählte Spiele im DFB-Pokal werden in dieser Saison im Free-TV ausgestrahlt.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im Free-TV

Die Partie HSV gegen den SC Freiburg gehört dazu. Das Erste überträgt das Match live im TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit Moderatorin Jessy Wellmer.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im Pay-TV

Es besteht auch die Möglichkeit, die komplette Begegnung live bei Sky zu sehen. Der Sender hält nämlich die Rechte an alle Spielen in dieser DFB-Pokal-Saison. Mit dem Pay-TV-Sender seid Ihr heute ebenfalls ab 20.15 Uhr live dabei.

Bei Sky Sport 1 (HD) wird das Gastspiel der Freiburger im Hamburger Volksparkstadion gezeigt. Kommentieren wird die Partie Kai Dittmann.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im Livestream

Auf Sky könnt Ihr auch über einen Livestream zugreifen. Kunden können dafür SkyGo nutzen.

Für alle anderen wird das Sky-Ticket angeboten. Mit diesen könnt Ihr nach Abschließen eines Abos ebenfalls auf die Livestreams zugreifen.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im kostenlosen Livestream

Genauso wie Sky hat auch die ARD einen Livestream im Angebot. Diesen könnt Ihr hier kostenlos abrufen.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 19. April 2022

19. April 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) Übertragung: Sky, Das Erste

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Dienstag, 19. April 20.45 Uhr Hamburger SV SC Freiburg Mittwoch, 20. April 20.45 Uhr RB Leipzig Union Berlin

DFB-Pokal, Halbfinale: Wer zeigt / überträgt HSV vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker

Ihr habt keine Zeit das Spiel live im TV zu verfolgen? Dann schaut gerne im Liveticker von SPOX vorbei. Dort könnt Ihr auch das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Hamburger SV - SC Freiburg.

Hamburger SV vs. SC Freiburg: DFB-Pokal Halbfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert, Reis - Jatta, Kittel, Alidou - Glatzel

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert, Reis - Jatta, Kittel, Alidou - Glatzel SC Freiburg: Flekken - Günter, Lienhart, N. Schlotterbeck, Kübler - Höfler, Haberer - Grifo, Jeong, Sallai - Demirovic

