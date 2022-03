Heute Abend findet das Auftaktspiel des DFB-Pokal-Viertelfinals statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur noch acht Mannschaften zieren das Bild des diesjährigen DFB-Pokal-Wettbewerbs und weder der FC Bayern noch Borussia Dortmund sind dabei. Doch nicht nur dieser Umstand macht den Wettbewerb in dieser Saison ganz besonders.

Denn zu einem Zeitpunkt, an dem in anderen Jahren eine erdrückende Dominanz an Teams aus der 1. Bundesliga herrschte, ist heute das Gegenteil der Fall. Vier Mannschaften aus dem deutschen Oberhaus werden durch vier Klubs aus der zweiten Liga ergänzt. Spannung sollte also garantiert sein.

Die erste Begegnung der Spielrunde wird von Union Berlin und dem FC St. Pauli bestritten. Wo Ihr das Match heute Abend live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Begegnung: Union Berlin vs. FC St. Pauli

Union Berlin vs. FC St. Pauli Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22

DFB-Pokal 2021/22 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Dienstag, 01.03.22

Dienstag, 01.03.22 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei in Berlin

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Viertelfinale im Free-TV und kostenlosen Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans und Interessieren! Die Partie zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli wird heute sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream zu sehen sein. Alle notwendigen Informationen findet Ihr hier.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Viertelfinale im Free-TV

Gleich zwei Anbieter nehmen sich heute der Übertragung des Spiels an: Zum einen der öffentlich-rechtliche Sender ARD und zum anderen der Bezahlsender Sky.

Die Übertragung im Ersten beginnt bereits um 20.15 Uhr und damit genau eine halbe Stunde vor Anpfiff. Bevor Reporter Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger durch die Partie führen werden, nimmt Ester Sedlaczek das Moderationszepter in die Hand. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung, insofern es nicht zur Verlängerung kommt, ist 23.00 Uhr.

Wer über ein Sky-Abonnement verfügt, kann sich die Begegnung ebenfalls ab 20.15 Uhr zu Gemüte führen. Als übertragender Sender kommt der Kanal Sky Sport 1 (HD) zum Einsatz. Den Kommentar übernimmt Wolff Fuss.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch lieber über den Bezahlsender anschauen möchte, der muss eines der zur Verfügung stehenden Sportpakete abonnieren. Die günstigste Option ist hierbei das Standard-Paket für einen monatlichen Preis von 20€. Wer neben allen Spielen des DFB-Pokals, der Formel 1 und der Premier League auch die Bundesliga sehen will, der muss noch einmal etwas tiefer in die Tasche greifen: 27€ berechnet Euch das Unternehmen in diesem Fall. Beide Angebote kommen mit dem Sky Q-Receiver, der dafür sorgt, dass Ihr alle gebuchten Inhalte auf Eurem Fernsehgerät begutachten könnt. Sowohl das Standard- als auch das Sport und Bundesliga-Paket sind nur im Jahrestarif verfügbar. Hier kommt Ihr direkt zur Website.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Viertelfinale im kostenlosen Livestream

Was für das lineare Fernsehen gilt, ist gleichsam auch auf die Übertragung via Livestream anwendbar. So stellen sowohl die ARD als auch Sky eine Übertragung zur Verfügung.

Um auf die einzige kostenlose Alternative, den Stream der ARD zuzugreifen, müsst Ihr nichts weiter tun, als die hauseigene Mediathek aufzurufen. Im Livestream-Tab läuft das Programm synchron und parallel zum linearen TV. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Sky bietet derweil gleich zwei unterschiedliche Optionen, das Match via Stream zu verfolgen. Die erste knüpft sich an die oben beschriebenen Sport-Pakete an. In einem solchen ist nämlich auch der Zugriff auf die Sky Go-Apps inkludiert. Alle erworbenen Inhalte lassen sich darüber auch von unterwegs aus oder sogar On-Demand nachvollziehen.

Option Nummer zwei stellt die Plattform Sky Ticket. Hier könnt Ihr sogenannte Tickets erwerben, die Euch wiederum dazu berechtigen, eine bestimmte Art von Inhalten zu konsumieren. In unseren Fall betrifft das, das Supersport-Ticket. Damit könnt Ihr auf alle Sky zur Verfügung stehenden Inhalte zugreifen. Der monatliche Kostenpunkt liegt bei 29,99€. Im Falle einer Jahresmitgliedschaft sinkt dieser Betrag auf 24,99€.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Viertelfinale im Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit das Spiel live zu sehen? Kein Problem. Dann können wir Euch besten Gewissens unseren SPOX-Liveticker weiterempfehlen. Dank minütlicher Updates wird Euch garantiert nichts vom Spiel entgehen. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. FC St. Pauli

