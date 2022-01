Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Abend den SC Freiburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels und wie Ihr die Pokalbegegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch stehen die letzten Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals an. Am Abend kommt es dabei zu dem Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg.

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Pokalpartie zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg findet am heutigen Mittwochabend, den 19. Januar, statt. Die Begegnung wird um 20.45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

Ein hochklassiges Match ist am heutigen Tag zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg zu erwarten. In der heutigen Pokalpartie trifft immerhin der Tabellenvierte auf den Tabellensechsten der Bundesliga. Die TSG verlor jedoch knapp ihr letztes Bundesligaspiel gegen Union Berlin. Zum Rückrundenauftakt gab es dagegen einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg.

In das Achtelfinale des DFB-Pokals zogen die Hoffenheimer souverän mit einem deutlichen Sieg gegen Holstein Kiel ein. In der ersten Pokalrunde musste sich der Bundesligist gegen Viktoria Köln jedoch ganz schön strecken. Eine solche Leistung kann sich die TSG Hoffenheim heute nicht gegen den SC Freiburg erlauben.

Der Rückrundenauftakt lief für das Team von Christian Streich alles andere als optimal. Einem Unentschieden gegen Arminia Bielefeld folgte am vergangenen Wochenende eine herbe 1:5-Klatsche gegen den BVB. Die sonst so gute Defensive der Freiburger war in diesen beiden Spielen überraschend fehleranfällig. Das lag auch an dem Fehlen von Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Nach überstandener Corona-Infektion könnte Schlotterbeck genauso wie Torhüter Mark Flekken wieder ins Team zurückkehren. Gute Nachrichten aus Sicht der Freiburger vor dem heutigen Duell gegen die TSG Hoffenheim.

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, C. Richards - Akpoguma, Stiller, Raum - Rudy, Kramaric - Bebou, Rutter

Baumann - Posch, Vogt, C. Richards - Akpoguma, Stiller, Raum - Rudy, Kramaric - Bebou, Rutter SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Grifo - Höler - Demirovic

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Das heutige Pokalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg ist ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Zudem gibt es mehrere Möglichkeiten die Partie im Livestream zu verfolgen.

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sky zeigt die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg heute exklusiv im TV. Auf Sky Sport 3 und Sky Sport 5 seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 20.35 Uhr. Der Anstoß der Partie erfolgt dann etwas später um 20.45 Uhr. Markus Götz ist der Kommentator des Spiels.

Ihr könnt die Partie alternativ in der Konferenz, zusammen mit dem Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin, auf Sky Sport 1 sehen.

© getty Nico Schlotterbeck könnte heute nach überstandener Corona-Infektion wieder in die Startelf rücken. Er ist ein essenzielles Puzzleteil im Team von Christian Streich.

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet gleich zwei Möglichkeiten die heutige Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg im Livestream zu erleben. Das geht als Sky-Kunde zum einen über die Sky Go-App, mit der Ihr Euer gesamtes Programm streamen könnt. Die andere Möglichkeit bietet das Sky Ticket, mit der Ihr das Spiel ebenfalls live und in voller Länge ansehen könnt.

Die letzte Alternative bietet der Livestream von OneFootball. Dort könnt Ihr die Übertragung von Sky als Einzelstream kaufen uns so das heutige Pokalduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg ohne Abo erleben.

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

