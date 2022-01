Der DFB-Pokal ist nach der Meisterschaft in Deutschland der prestigereichste Pokal, den ein deutscher Klub gewinnen kann. Aktuell wird das Achtelfinale gespielt, doch wann und wo findet das DFB-Pokalfinale statt? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Dienstag, den 18. Januar, wird die Achtelfinalrunde des DFB-Pokals eröffnet. Vier der insgesamt acht Partien finden heute statt - zwei um 18.30 Uhr, zwei um 20.45 Uhr. Mit von der Partie ist auch der amtierende Pokalsieger Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben sind beim Tabellenführer der 2. Bundesliga FC St. Pauli zu Gast. Parallel dazu, um 20.45 Uhr, treffen die Bundesligisten VfL Bochum und Mainz 05 aufeinander. Davor werden jedoch noch die Begegnungen 1. FC Köln vs. Hamburger SV und TSV 1860 München vs. Karlsruher SC absolviert.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 18.01.22 18.30 Uhr 1. FC Köln Hamburger SV TSV 1860 München Karlsruher SC 20.45 Uhr St. Pauli Borussia Dortmund VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 Mittwoch, 19.01.22 18.30 Uhr Hannover 96 Borussia M'Gladbach RB Leipzig Hansa Rostock 20.45 Uhr TSG Hoffenheim SC Freiburg Hertha BSC Berlin Union Berlin

DFB-Pokal 2022: Wann und wo findet das Finale statt?

Sobald die späten Abendspiele morgen absolviert sind, stehen die acht Viertelfinalisten fest. Die Runde der letzten Acht steigt am 1. und am 2. März, bis dahin sind es also noch mehr als fünf Wochen. Die beiden Halbfinalspiele werden am 19. und am 20. April absolviert. Erst am 21. Mai steigt dann das Finale. Sollte der Kalender der Bundesliga eingehalten werden, ist das DFB-Pokalfinale auch in dieser Saison das letzte Pflichtspiel im deutschen Fußball.

Was ebenfalls gleich bleibt, ist der Ort, an dem das Finale ausgetragen wird. Traditionellerweise treffen die Finalisten in der Hauptstadt Berlin aufeinander. So ist es auch in der Saison 2021/22. Das heißt, dass erneut das Olympiastadion, das Platz für rund 74.000 Zuschauer bietet, als Spielstätte dienen wird. Wie viele Anhänger der beiden Finalisten am 21. Mai schließlich das Stadion füllen dürfen, steht noch in den Sternen, da sich die Corona-Situation bis dahin verändern kann.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Nachdem mit dem FC Bayern München bereits der Rekordmeister der Bundesliga aus dem Turnier ausgeschieden ist, ist der BVB wieder in die Favoritenrolle gerutscht. Aktuell sind neun weitere Erstligisten noch mit dabei. Darunter auch Vizemeister RB Leipzig, der sich im vergangenen Finale den Dortmundern mit 1:4 geschlagen geben musste. Der Pokalsieg 2020/21 war der fünfte in Dortmunds Vereinsgeschichte.