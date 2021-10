Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FC Köln in der 2. Runde des DFB-Pokals zu einem Duell zweier Bundesligisten. Wir tickern die Partie hier für Euch in voller Länge mit.

Der VfB Stuttgart erwartet in der 2. Pokalrunde den 1. FC Köln. Welcher Bundesligist zieht ins Achtelfinale ein? Die Antwort liefern wir in unserem Liveticker.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein Bundesligist bleibt heute auf der Strecke! In einem von nur Bundesliga-Duellen in der 2. Runde des DFB-Pokals treffen mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln zwei Traditionsklubs aufeinander. Die Geißböcke sind gegen den personell gebeutelten VfB leicht in der Favoritenrolle - im Pokal kann bekanntlich aber viel passieren.

Vor Beginn: Das Bundesliga-Duell in der 2. Runde wird heute um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiels im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Faghir

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

