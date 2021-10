In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der TSV 1860 München auf Schalke 04. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Heute Abend duellieren sich in der 2. Pokalrunde der TSV 1860 München und Schalke 04. Wird der S04 seiner Favoritenrolle gerecht, oder kann 1860 München zu Hause den höherklassigen Verein schlagen? Hier im Liveticker verpasst ihr keine wichtige Szene des Spiels.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 1860 München geht als klarer Außenseiter in die Partie. In der Liga gab es zuletzt drei Mal ein 1:1 unentschieden. In der Tabelle befindet sich der Gastgeber auch nur kurz vor den Abstiegsrängen auf Platz 16. Schalke 04 ist also der klare Favorit in dieser Begegnung. Die Schalker befinden sich aktuell auch in sehr guter Form. Das gilt allen voran für Simon Terodde. Wird der Stürmerstar der 2. Liga auch heute den Unterschied machen?

Vor Beginn: Die heutige Begegnung, zwischen dem Drittligisten 1860 München und dem Zweitligisten aus Schalke, beginnt um 18.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem TSV 1860 München und Schalke 04.

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi - Mölders, Lex

Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi - Mölders, Lex Schalke 04: Fährmann - Becker, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Flick, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Pieringer

TSV 1860 München vs. Schalke 04: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Spiels ist am heutigen Abend ausschließlich der Pay-TV-Anbieter Sky zuständig. Auf Sky Sport 4 läuft die Partie als Einzelspiel in voller Länge. Alternativ kann das Spiel in der Konferenz auf Sky Sport 2, zusammen mit den anderen Begegnungen des Abends, gesehen werden.

Wer das Spiel lieber im Livestream schauen möchte, kann entweder auf die Sky-Go-App zurückgreifen, oder das Sky Ticket buchen. Beide Optionen bieten Euch die Möglichkeit das Spiel in voller Länge live zu verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Die Spiele des heutigen Abends im Überblick

Datum Heim Auswärts Übertragung Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr Preußen Münster - : - Hertha BSC Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr SV Babelsberg 03 - : - RB Leipzig Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr TSV 1860 München - : - FC Schalke 04 Sky Dienstag,

26.10.2021

18.30 Uhr TSG Hoffenheim - : - Holstein Kiel Sky Dienstag,

26.10.2021

20.00 Uhr Borussia Dortmund - : - FC Ingolstadt Sport 1/ Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr VfL Osnabrück - : - SC Freiburg Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr 1. FC Nürnberg - : - Hamburger SV Sky Dienstag,

26.10.2021

20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 - : - Arminia Bielefeld Sky