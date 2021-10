Preußen Münster vs. Hertha BSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

in der 2. Runde des DFB-Pokals duellieren sich am heutigen Abend Preußen Münster und Hertha BSC Berlin. Wie Ihr das Aufeinandertreffen der beiden Teams heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Im heutigen Duell zwischen Preußen Münster und Hertha BSC lautet das Motto: Klein gegen groß! Am heutigen Dienstag, den 26. Oktober, trifft nämlich der Regionalligist Preußen Münster auf den Bundesligisten Hertha BSC. Das Spiel wird um 18.30 Uhr im Preußenstadion in Münster angepfiffen.

Dem Underdog aus Münster steht am heutigen Abend eine Mammutaufgabe bevor. Gegen den Erstligaklub aus Berlin ist Preußen Münster natürlich der klare Außenseiter. Preußen Münster befindet sich aktuell aber in guter Verfassung. Auf Platz vier in der Liga sind sie auf Tuchfühlung zum Aufstiegsplatz in der Regionalliga West. Eine Leistung der Extraklasse muss dennoch her, um heute im Pokal eine Runde weiter zu kommen.

Nach turbulenten Wochen bei der Hertha zeigt die Formkurve in der Bundesliga so langsam nach oben. Zwei Spiele konnten die Berliner zuletzt in Folge gewinnen. Trainer Pal Dardai hat sich so im Kampf um seinen Job wieder etwas Luft verschafft.

Denn die Ansprüche bei der Hertha sind hoch: Durch Investitionen in Millionenhöhe, und nicht zuletzt durch die Verpflichtung von Fredi Bobic, wird erwartet, dass die Hertha im oberen Mittelfeld der Tabelle mitspielt. Doch der Saisonbeginn war holprig. Ein Sieg heute würde weiter zur Entspannung der Lage beitragen.

Preußen Münster vs. Hertha BSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Preußen Münster und Hertha BSC ist am heutigen Abend live auf Sky zu sehen. Der Privatsender hält nämlich die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals. Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Auf Sky Sport 6 seht Ihr das Spiel live und in voller Länge am heutigen Abend. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 18.00 Uhr. Der Anstoß erfolgt dann um 18.30 Uhr. Alternativ kann das Spiel auch in der Konferenz auf Sky Sport 2 mit den anderen Partien des Abends gesehen werden.

Das Spiel kann ebenfalls bequem im Livestream auf Sky verfolgt werden. Dafür benötigt Ihr entweder die Sky-Go-App, die es Euch ermöglicht, das gesamte Programm von Sky zu sehen, oder Ihr bucht das Sky Ticket, mit welchem Ihr ebenfalls die Begegnung heute live sehen könnt.

Preußen Münster vs. Hertha BSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, M. Hoffmeier, Thiel - Hemmerich, Remberg, Klann, Teklab - Wegkamp, Deters

Hertha BSC: Schwolow - Zeefuik, Boyata, Gechter, Mittelstädt - Tousart, S. Serdar - Ekkelenkamp, Darida, Maolida - Selke

Preußen Münster vs. Hertha BSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC kann bei SPOX im ausführlichen Liveticker verfolgt werden. Wer die Partie also nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, verpasst mit SPOX keine Sekunde. Zum Liveticker des Spiels geht es hier lang.

