Zweitliga-Duell in der 2. Runde des DFB-Pokals: Jahn Regensburg empfängt heute Hansa Rostock. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Jahn Regensburg empfängt in der 2. Runde des DFB-Pokals Hansa Rostock. Setzt der Jahn auch im Pokal zum Höhenflug an? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Einzug ins Pokal-Achtelfinale wäre für Regensburg das i-Tüpfelchen unter einen überragenden Saisonstart. Nach elf Spieltagen in der 2. Bundesliga ist der Jahn mit nur einer Niederlage überraschend Tabellenzweiter. Hansa Rostock geht als Tabellen-13. in das Pokalduell - und somit in der Rolle des Außenseiters.

Vor Beginn: Der Ball rollt heute ab 20.45 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Zweitligaduells in der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Regensburg: Meyer - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Singh - Albers

Rostock: Kolke - Riedel, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde - Omladic, Behrens, Bahn, Mamba - Verhoek

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Regensburg vs. Rostock heute exklusiv live im TV und im Livestream. Als Einzelspiel läuft die Partie mit dem Kommentar von Sven Schröter ab 20.35 Uhr Uhr auf Sky Sport 6 (HD). Zudem ist das Duell Teil der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD).

Via Sky Go können sich Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen, alle anderem mit einem kostenpflichtigen SkyTicket.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick