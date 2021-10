In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Zweitliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli. Hier könnt Ihr das Spiel von der Vorberichterstattung bis hin zu einem möglichen Elfmeterschießen im Liveticker verfolgen.

Dynamo Dresden und der FC St. Pauli kämpfen heute um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Setzt St. Pauli seine Siegesserie auch im Pokal fort? In unserem Liveticker seid ihr immer auf dem Laufenden.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC St. Pauli kommt als Tabellenführer der 2. Bundesliga zum Pokalspiel nach Dresden. Die Kiezkicker holten aus den vergangenen fünf Zweitligaspielen 15 Punkte, drei davon am 3. Oktober durch ein 3:0 gegen Dresden. Dynamo ist seinerseits nach drei Niederlagen in Serie auf Tabellenplatz zwölf abgerutscht. Der Trend spricht heute also klar für St. Pauli - aber der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze!

Vor Beginn: Das Pokalduell der beiden Zweitligisten wird heute um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie in der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Aidonis - Becker, Stark, Herrmann, Löwe - Mörschel - Schröter, Daferner

Broll - Akoto, Sollbauer, Aidonis - Becker, Stark, Herrmann, Löwe - Mörschel - Schröter, Daferner St. Pauli: Smarsch - Zander, Medic, Lawrence, Ritzka - Aremu - Becker, Hartel - Kyereh - Dittgen, Burgstaller

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky überträgt in dieser Saison alle Spiele des DFB-Pokals live und ist heute exklusiv für die Übertragung von Dresden vs. St. Pauli verantwortlich. Das Einzelspiel mit Hannes Herrmann als Kommentator läuft ab 18 Uhr auf Sky Sport 4 (HD). Auf Sky Sport 2 (HD) könnt Ihr die Partie als Teil der Pokalkonferenz, die um 18 Uhr losgeht, live verfolgen.

Einzelspiel und Konferenz werden außerdem auch im Livestream gezeigt. Falls Ihr darauf zugreifen möchtet, benötigt Ihr entweder die App SkyGo (Bestandskunden) oder ein kostenpflichtiges SkyTicket.

