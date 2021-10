In dieser Woche steht die 2. Runde des DFB-Pokals an. Das bedeutet, dass das Achtelfinale in diesem Wettbewerb auch schon wieder vor der Tür steht. Wir liefern Euch die Informationen zum Termin und Datum der Auslosung des Achtelfinales und zu der Übertragung im TV und Livestream.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? Die Infos zur aktuellen Pokalrunde

Heute und morgen findet die 2. Runde des DFB-Pokals statt. Am Dienstag und Mittwoch finden insgesamt 16. Begegnungen statt. Das bedeutet, dass von den 32 Teams am Ende dieser Runde nur noch 16 übrig bleiben. Diese werden dann im kommenden Jahr im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinandertreffen.

Die aktuelle Pokalrunde werden einige große Vereine des deutschen Fußballs nicht überstehen. Allen voran ist da die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München zu nennen. Am morgigen Mittwoch, den 27. Oktober, treffen die beiden Teams aufeinander. Der FC Bayern befindet sich zwar in hervorragender Verfassung, doch im letzten Duell, welches erst vor wenigen Wochen am 1. Spieltag der Bundesliga stattfand, konnten die Bayern nur mit Mühe ein 1:1 halten. Spannung ist in diesem Duell vorprogrammiert. Aber nur eines dieser Bundesliga-Topteams kann das Achtelfinale erreichen.

Das gilt auch für drei weitere Partien, die zwischen zwei Bundesligisten stattfinden. Insgesamt werden also vier Mannschaften aus dem Oberhaus in dieser Pokalrunde die Segel streichen müssen.

Im Wettbewerb befinden sich mit Preußen Münster und dem SV Babelsberg aktuell auch noch zwei Underdogs aus den Regionalligen. Beide Mannschaften müssen zu Hause jedoch jeweils gegen ein Team aus der Bundesliga ran. Schafft es einer der Regionalligisten, die großen Favoriten aus dem Oberhaus zu stürzen?

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Für gewöhnlich findet die Auslosung des DFB-Pokals live und in voller Länge in der ARD statt. Da die nächste Pokalrunde des DFB-Pokals aber erst im Januar nächsten Jahres stattfindet, hat die Sportschau noch keinen Termin für die Auslosung bekannt gegeben. Die Achtelfinals des DFB-Pokals werden am 18. und 19. Januar 2022 stattfinden.

Die geplante Achtelfinal-Auslosung wird zu gegebener Zeit im Ersten sowohl im Free-TV, als auch im Livestream zu sehen sein. Die ARD bietet als öffentlich-rechtlicher Sender einen Livestream ihres kompletten Programms an, auf dem Ihr die Auslosung dann auch bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Die 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick