Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Bayer Leverkusen auf den KSC. In diesem Artikel erklärt Euch SPOX, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die aktuelle Woche steht ganz im Zeichen des DFB-Pokals und am heutigen Mittwochabend um 18:30 Uhr trifft mit Bayer Leverkusen ein Bundesligist auf den Karlsruher SC, der aktuell in der 2. Bundesliga aktiv ist. Für beide läuft es in den unterschiedlichen Ligen jeweils wirklich gut, auch wenn der KSC am Wochenende in Düsseldorf verloren hat und Leverkusen eine frühe 2:0-Führung noch verspielte.

Nun gilt der gesamte Fokus dem DFB-Pokal und sowohl Bayer, als auch die Badener haben sich in der ersten Runde sehr souverän gegen unterklassige Teams durchgesetzt. Durch einen Sieg am Wochenende hätte sich Bayer auf Platz 3 vorschieben, bzw. diesen Rang halten können und Karlsruhe ist in einer extrem engen 2. Bundesliga auf den 8. Platz abgerutscht.

Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Datum & Uhrzeit: 27.10.2021, 18:30 Uhr

Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Wettbewerb: DFB Pokal, 2. Runde

TV-Übertragung: Live bei Sky Sport

Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen Leverkusen und Karlsruhe heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine Möglichkeit: Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie sowohl im TV als auch im Livestream an.

Leverkusen gegen Karlsruhe und die Pokalkonferenz könnt Ihr außerdem auch im Sky-Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement, ebenso könnt Ihr die Livestreams auch mit einem SkyTicket freischalten.

Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die das Spiel ihrer Mannschaften live verfolgen wollen, jedoch keinen Zugang zum Sky-Angebot haben, müssen trotzdem nicht auf das Pokalduell verzichten. SPOX tickert nämlich das Spiel live mit und bietet auch eine Konferenz mit den restlichen Partien an.

Hier geht's zur Partie Leverkusen vs. KSC.

Hier geht's zur Mittwochs-Konferenz im DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal - Top-Fakten zum Spiel

Leverkusen Fakten & Analyse

Top-Torschütze Patrick Schick fällt verletzt aus

Leverkusen hat bisher in allen 13 Pflichtspielen der Saison ein Tor erzielt

Sie haben die drittbeste Offensive der Liga

Karlsruhe Fakten & Analyse

Wird die Serie fortgesetzt? Karlsruher SC hat in den letzten sechs Spielen immer getroffen

Achtung, heute dürften Tore fallen: Karlsruher SC hat in den letzten sechs Spielen immer ein Gegentor kassiert

Bayer Leverkusen vs. KSC: 2. Runde im DFB-Pokal - Alle Partien im Überblick