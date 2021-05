BVB - Thesen nach Einzug ins Pokalfinale: Dortmund schielt aufs Happy End

Mit einem Torfestival gegen Favoritenschreck Holstein Kiel zieht Borussia Dortmund ins Finale des DFB-Pokals ein. Weil ein Offensivtrio zum Saisonfinish in Topform kommt, könnte der BVB eine Saison voller Sorgen doch auf der Sonnenseite beenden. Punktuell bleibt das Terzic-Team aber ein wackliges Gebilde.

Drei Thesen zum Halbfinalsieg des BVB über Holstein Kiel.

1. Der BVB kann plötzlich alle Ziele erreichen - und mehr!

Behält Mats Hummels am Ende doch Recht? "Wir wollen einen aktiveren und aggressiveren Stil gegen den Ball. Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass man es in dieser Saison noch sehen wird", hatte der Abwehrchef des BVB schon vor Wochen prophezeit.

Nach einer Spielzeit voller Rückschläge und Selbstzweifel, einer Trainer-Entlassung und weiteren Zwischentiefs unter Interimscoach Edin Terzic scheint Borussia Dortmund nun mit teils spektakulärem Fußball wieder zu sich selbst gefunden zu haben. Dank einer Siegesserie in der Liga und einer tollen 5:0-Gala im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den überforderten Zweitligisten Holstein Kiel kann Dortmund wieder sämtliche Saisonzielen erreichen - und einen Titel obendrein.

Bei einem Sieg im Finale gegen RB Leipzig am 13. Mai in Berlin winkt der fünfte Pokaltriumph nach 1966, 1989, 2012 und 2017. Der erste große Titel nach vier Jahren Durststrecke wäre für die ambitionierten Westfalen ein dickes Trostpflaster für diese bislang so unbefriedigende Spielzeit. Bis zu zehn Millionen Euro Pokal-Prämien sind in Corona-Zeiten genauso wenig zu verachten wie die Aussicht, die enttäuschten Fans mit einem Sieg über den verhassten Rivalen RasenBall zu versöhnen. Trainer Terzic gibt sich selbstbewusst. "Der Gegner ist brutal schwer, das ist eins der besten Teams in Deutschland. Aber wir sind bereit, das Finale zu gewinnen."

BVB - Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale gegen Kiel: Ein Duo überragt - keine Plus-Punkte für Brandt © getty 1/17 © getty 2/17 MARWIN HITZ: Bei Reeses Pfostenkracher konnte er nur hinterherschauen, den Distanzschuss von Arslan lenkte er mit letzter Kraft noch zur Ecke. Ansonsten wenig gefordert in diesem einseitigen Halbfinale. Note: 3,0 © getty 3/17 LUKASZ PISZCZEK (bis 62.): Kassierte früh einen Tunnel von Reese (8.) und hatte auch sonst einige Mühe mit dem frechen Kieler, der in einer Szene nur knapp am Pfosten scheiterte (27.). Kam dann aber besser in die Partie. Note: 3,5 © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Erneut erster Aufbauspieler beim BVB. Mit den meisten Ballkontakten (111) und Pässen (104). In der Defensive mit viel Übersicht und Ruhe. Note: 3,0 © getty 5/17 MATS HUMMELS: Hatte kaum Mühe mit der Angriffsreihe der Gäste. Der frühere Dortmunder Senna war beim Abwehrchef gut aufgehoben. Monsterblock gegen Porath (67.). Note: 3,0 © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Sichtbar viel Spielfreude beim Portugiesen und enormer Drang nach vorne. Mit einem sehenswerten Hackentrick öffnete er früh den Weg zum 2:0 (23.). Zudem: meiste Ballgewinne beim BVB (9). Note: 2,5 © getty 7/17 EMRE CAN (bis 62.): Fantastischer Heber über Kiels letzte Abwehrreihe beim dritten Dortmunder Treffer. Aber erneut auch mit Patzern: dribbelte sich etwa im Mittelkreis (21.) fest und beschwor so einen gefährlichen Konter herauf. Note: 3,5 © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Wurde im Mittelfeld kaum von den Störchen gefordert und hatte viel Zeit für die Offensive. Überragender Pass auf Sancho (38.). Super Solo mit Lupfer gegen Ende (76.). Hatte sich schon zuvor mit dem Treffer zum 5:0 belohnt. Note: 2,5 © getty 9/17 MARCO REUS (bis 62.): Der Kapitän hatte viele zündende Ideen und bot sich auch als Anspielstation in vorderster Spitze an. Klasse Technik und Übersicht vorm 2:0. Stark auch als Torschütze beim 3:0. Note: 1,5 © getty 10/17 GIO REYNA (bis 45.): Reynas erster Doppelpack für Schwarz-Gelb, es hätte sogar noch ein Tor mehr sein können. Agil und abgezockt. Dass Terzic ihn zur Pause rausnahm, zeigt nur, für wie wichtig er den Youngster in der aktuellen Form hält. Note: 1,5 © getty 11/17 JADON SANCHO: Zwei Assists, Sancho kommt nun schon auf 15 in dieser Saison. Sehr agil, mit vielen Tricks, einmal versuchte es der Engländer sogar mit einer Vorlage per Rücken. Beizeiten etwas zu verspielt. Note: 2,0 © getty 12/17 THORGAN HAZARD: Kurzfristig als Haaland-Ersatz im Sturm gefordert. Fühlte sich da aber nicht so wohl und wich immer wieder auf die Flügel aus. Zog zwei Mal weit am Tor vorbei. Starke Szene beim 4:0: erlief den Ball und schloss cool ab. Note: 3,0 © getty 13/17 JULIAN BRANDT (ab 46.): Durfte nach der Pause für Reyna und sollte im Zentrum die Fäden ziehen. Meistens fehlte ihm ein echter Stürmer als Anspielstation. Konnte keine Plus-Punkte sammeln. Note: 4,0 © getty 14/17 MATEU MOREY (ab 62.): Was für ein Pechvogel. Der junge Spanier durfte nach gut einer Stunde ran, um Spielpraxis zu sammeln. Verletzte sich nach nur wenigen Minuten schwer und musste unter Schmerzen vom Platz getragen werden. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS DELANEY (ab 62.): Führte sich mit einem blöden Ballverlust im Mittelkreis blöd ein, der Konter der Gäste brachte aber nichts ein. Danach deutlich aufmerksamer, es blieb Delaneys einziger Fehler. Note: 3,5 © getty 16/17 REINIER (ab 62.): Teilte sich in der letzten halben Stunde den Platz im offensiven Mittelfeld mit Brandt und rückte auch in die Spitze vor. Mehr als eine gute Tor-Chance (87.) sprang nicht heraus. Note: 4,0 © getty 17/17 THOMAS MEUNIER (ab 74.): Für den verletzten Morey nachgerückt. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung

Reus: "Dürfen nicht ein Prozent nachlassen"

In der Champions League hat der BVB ohnehin die Erwartungen erfüllt. Erstmals seit 2017 hatten die Dortmunder wieder das Viertelfinale erreicht. Dort ist Dortmund gegen die aktuell wohl beste Mannschaft der Welt, Manchester City, fast ein wenig unglücklich ausgeschieden. Das hat Renommee aufgefrischt, angesichts permanenter Geisterspiele vor allem aber den Etat gestärkt - um etwa 60 bis 70 Millionen Euro. Das hilft, den Edelkader beisammen zu halten und standhaft zu bleiben, wenn Europas Eliteklubs mit viel Geld nach BVB-Stars schmeißen.

Das wichtigste Saisonziel bleibt die erneute Qualifikation für die lukrative Champions League. Hier ist die Borussia nach dem jüngsten Zwischenspurt mit vier Siegen in Serie zwar noch nicht über der Linie, aber in Schlagweite. Die sichtbar gestrafft auftretenden Dortmund haben neun Punkte auf die zwischenzeitlich elf Zähler enteilten Wolfsburger aufgeholt. Eintracht Frankfurt ist nur noch einen Zähler entfernt und hat eine schlechtere Tordifferenz.

Als Fünfter der Tabelle liegt der BVB auf der Lauer, das nicht mehr für möglich gehaltene Happy End ist wieder in Reichweite. Als Generalprobe für das Pokalfinale wartet Leipzig nun auch in der Liga. Dranbleiben ist das Motto: "Es ist ein guter Lauf, aber wir dürfen nicht ein Prozent nachlassen", sagt Marco Reus.