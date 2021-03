Ab heute kämpfen die verbliebenen acht DFB-Pokal-Teilnehmer um den Einzug in die nächste Runde. Doch wann findet das Pokalfinale statt? Ort, Datum und Übertragung des Endspiels im TV und Livestream erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalrunde im Überblick

Am heutigen Dienstag, den 2. März, wird das Viertelfinale eröffnet. Jedoch finden nicht wie zunächst geplant zwei, sondern nur ein Spiel statt. Um 20.45 Uhr treffen die beiden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen musste hingegen abgesagt werden. Grund für die Absage ist einmal mehr das Coronavirus. "Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für Regensburg", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Tag vor dem Anpfiff mit.

Nachdem bereits Regensburg-Coach Mersad Selimbegovic am Freitag positiv auf das Virus getestet worden war, kamen am Sonntag neue Fälle dazu. Ein neuer Termin ist derzeit noch nicht bekannt.

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung abgesagt abgesagt Jahn Regensburg Werder Bremen Sky, Sport1 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sky, ARD 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

© getty Der BVB trifft im Viertelfinale auf Borussia Mönchengladbach.

DFB-Pokal, Finale 2021: Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Trotz der Absage finden die restlichen drei Partien wie geplant statt. Nach dem Viertelfinale folgen dann am 1. bzw. 2. Mai die Halbfinalspiele. Das große Finale soll am Donnerstag, den 13. Mai, über die Bühne gehen. Dieses wird wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anders als sonst wird somit nicht an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) gespielt.

Da Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals besitzt, überträgt der Pay-TV-Sender auch das Endspiel im Mai live und in voller Länge - sowohl im TV als auch im Livestream. Zugang zum kostenpflichtigen Livestream erhält Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

Doch die mit Kosten verbundene Variante bei ist nicht die einzige Option, um das Finale sehen zu können. Für diese Saison haben zudem nämlich auch die ARD und Sport1 Rechte für einige Partien. Ein Anbieter übernimmt daher auch die Übertragung im Free-TV.

Runde Termin Viertelfinale 2./3. März 2021 Halbfinale 1./2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal im Liveticker bei SPOX

Beim Finalspiel ist natürlich auch SPOX wieder in Form eines Livetickers im Einsatz. Alle wichtigen Ereignisse bekommt Ihr ausführlich und in einer hoher Frequenz beschrieben.

DFB-Pokal: Alle Gewinner seit der Saison 2010/11 im Überblick

Da sich der FC Bayern München überraschend bereits in der 2. Runde Zweitligist Holstein Kiel geschlagen geben musste, sind die Chancen auf einen Titel für die übriggebliebenen Klubs stark angestiegen. Der BVB etwa kann seinen fünften Pokalsieg in Vereinsgeschichte holen.