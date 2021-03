Auch heute Abend stehen wieder zwei Partien im DFB-Pokal an. Wir verraten, welches der beiden Spiele live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal: Diese Spiele finden heute statt

Nach der gestrigen Partie stehen im DFB-Pokal heute zwei weitere Spiele an. Die Viertelfinals Nummer drei und vier werden gespielt.

Die erste der beiden Begegnungen soll um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Dann empfängt Rot-Weiss Essen Holstein Kiel. Das zweite Spiel folgt um 20.45 Uhr. In dieser Partie trifft der VfL Wolfsburg auf RB Leipzig, die das Heimrecht genießen.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

DFB-Pokal: Dieses Spiel läuft heute im Free-TV

Nachdem gestern das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB live in der ARD gezeigt wurde, wird heute leider nur eine der zwei Partien im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Die ARD zeigt das zweite der beiden Matches - also RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg - live und in voller Länge. Folgendes Kommentatoren-Team schickt der öffentlich-rechtliche Sender dabei ins Rennen:

Kommentator: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger Moderation: Jessy Wellmer

Die ARD bietet auch einen Livestream von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg an. Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel wird allerdings nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Beide Spiele laufen live und in voller Länge auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle verbleibenden Spiele im DFB-Pokal live. Sky bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an, diese kann via SkyGo oder - falls Ihr kein Sky-Abo habt - zahlungspflichtig via SkyTicket abgerufen werden.

DFB-Pokal: Die Viertelfinals im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Partien im DFB-Pokal auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Partie im deutschen Pokalwettbewerb einen Liveticker an. Hier findet Ihr die beiden Liveticker der heutigen Begegnungen:

Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel im Liveticker.

RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg im Liveticker.

DFB-Pokal: Ein Viertelfinale muss nachgeholt werden

Auch nach den beiden heutigen Viertelfinal-Begegnungen werden noch nicht alle Halbfinalisten im DFB-Pokal feststehen. Der Grund: Das Spiel von Jahn Regensburg gegen Werder Bremen, das eigentlich bereits gestern ausgetragen werden sollte, musste abgesagt werden. Grund dafür sind zahlreiche Coronafälle im Kader der Regensburger. Wann das Match nachgeholt werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

DFB-Pokal: Die nächsten Termine